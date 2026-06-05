تینگی دەێد لە حەبانیە.. خەڵکەگە یە دوو رووژە بی ئاون

شەفەق نیوز - ئەنبار

خەڵک هووز گرتان لە بڕە ئاواییەیل حەبانیە لە ناحیەی سەلام (دوورگەی خالیدیە) لە پارێزگای ئەنبار، ئمڕوو جمعە، بانگەوازیگ پەلە ئەرا پارێزگار ئەنبار و سەرۆک و ئەندامەیل ئەنجومەن پارێزگاگە کردن، وە داوای دەسوەردان دەسوەجی ئەرا چارەسەرکردن قەیران بڕیان ئاو نووشین لە ناوچەگە.

خەڵکەگە لە بانگەوازەجەیان دووپات کردن کە ناوچەیلیان بڕیان تەواویگ ئەرا ئاو نووشین یە دوو رووژە وەخوەیان دوینن، کە یەیش بویە هووکار ناڵانن گەورەیگ لەلایەن هەزاران خیزان، وەتایبەتی مناڵەیل و کەسەیل وەتەمەن، لە سای هەوەجەی وەردەوام ئەرا ئاو، وە دەسنشانکردن ئەرا ئەوە کە ناوچەی ری موزیف و ناوچەیل دەورگردی لە زیاترین ناوچەیل زەرەدمەنن.

خەڵکەگە لە لایەنە پەیوەندیدارەیل داوای کلکردن فەرمانگەیل ئاو لە پارێزگاگە ئەرا گلەوداین تەکان ئاو و چارەسەرکردن هووکارەیل بڕیان لە زویترین وەخت، و دووپات کردن کە قەیرانەگە دانیشتگەیل خستیەسە رەوشەیل مرۆیی سەختیگ، کە هەوەجەی وەهاناڕەسین زویوەزوی دیرن.

و لە وەختیگ فەرمانگە خزمەتگوزاری و ئەمنییەیل لە قەزای قائیم لە خوەرئاوا پارێزگای ئەنبار، لە هەفتەی گوزەشتە، کەفتنە ئامادەباشی تەواو لەبان بنەمای رەسین زانیارییەیل لەباوەت وەرداین بڕ فرەیگ لە ئاو لە بەنداو تەبەقە لە سووریا و بویە هووکار بەرزەوبۊن لە ئاستەیل چەم فورات.

دەسەڵاتەیل سووری دووپات کردن کە تیمەیل وەدەمهاتن حکومی رۊوەڕۊی ئاستەنگەیل بیوەرین بوین لە رەفتارکردن وەگەرد بەرزەوبۊن ئاست چەم فورات لە پارێزگایەیل دێرەزوور و رەقە، وە دەسنشانکردن ئەوە کە قەیران ئیسە مدووەیل جوگرافی و لۆجستی و پێکهاتەیی و مرۆیی ئاڵووز تیکەڵ وەپی بوینە، لە مەوقەیگ مقیەتیکردن گیان خەڵکەگە وەجۊر نواترین ئەرکەیل مینێدەو.