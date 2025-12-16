‏تێکچگن خەستەخانەی ڤێتێرنەری لە "خاڵس" دویای ژیرئاو کەفتنی وە مدوو ئاو واران (وینە)

‏شەفەق نیوز ـ دیالە

‏وینەیلیگ کە ئمڕوو سێشەممە، دەس ئاژانس شەفەق نیوز کەفتیە تێکچگن گەپیگ لە خەستەخانەی ڤێتەرنەری قەزای خاڵس نیشان دەێد لە پارێزگای دیالە، لەدویای نقومبوینی وە ئاو واران و خەرگ و کە لە شوینیگ چوڵکریاگ چوود.

‏وەپیفەرمانبەرەل سەنتەرەگە کە قسە ئەرا ئاژانسەگە کردن "ئوو وارانە کۆتایەگە چگەس وەناو نویسینگەگە، تا ئیرنگە ئاست چامی بەرزە ئیەش وە مدوو کوەن بوینی و نزمی لە زەویەیل دەوروگەردی".

‏فەرمانبەرەیل کە ئامادە نەبوین ناویان ئاشکرابکەن دووپاتکردن، "بینای سەنتەرەگە داخوریاس و بارودۆخگەی ئیرنگە کارەیل ڤێتەرنەری وسانییە گیچەڵ دروسکردیە ئەرا پیشکەشکردن خزمەتگوزاری وە ئیوەتکەرەیل سامانەیل ئاژەڵی".

‏فەرمانبەرەیل لە لایەنەیل حکومەت داواکەن "دەسوەجی دەستێوەردان بکەن ئەرا چارەسەرکردن گیچەڵ ئاوەڕۆ و دوارە نوسازی بیناگە، کە رخداری رمانن دیرێد".

