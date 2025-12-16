تێکچگن خەستەخانەی ڤێتێرنەری لە "خاڵس" دویای ژیرئاو کەفتنی وە مدوو ئاو واران (وینە)
شەفەق نیوز ـ دیالە
وینەیلیگ کە ئمڕوو سێشەممە، دەس ئاژانس شەفەق نیوز کەفتیە تێکچگن گەپیگ لە خەستەخانەی ڤێتەرنەری قەزای خاڵس نیشان دەێد لە پارێزگای دیالە، لەدویای نقومبوینی وە ئاو واران و خەرگ و کە لە شوینیگ چوڵکریاگ چوود.
وەپیفەرمانبەرەل سەنتەرەگە کە قسە ئەرا ئاژانسەگە کردن "ئوو وارانە کۆتایەگە چگەس وەناو نویسینگەگە، تا ئیرنگە ئاست چامی بەرزە ئیەش وە مدوو کوەن بوینی و نزمی لە زەویەیل دەوروگەردی".
فەرمانبەرەیل کە ئامادە نەبوین ناویان ئاشکرابکەن دووپاتکردن، "بینای سەنتەرەگە داخوریاس و بارودۆخگەی ئیرنگە کارەیل ڤێتەرنەری وسانییە گیچەڵ دروسکردیە ئەرا پیشکەشکردن خزمەتگوزاری وە ئیوەتکەرەیل سامانەیل ئاژەڵی".
فەرمانبەرەیل لە لایەنەیل حکومەت داواکەن "دەسوەجی دەستێوەردان بکەن ئەرا چارەسەرکردن گیچەڵ ئاوەڕۆ و دوارە نوسازی بیناگە، کە رخداری رمانن دیرێد".