‏تەندروسی نەينەوا تویشهاتن نوویگ وە تەو خوینوەربوین ژنیگ توومارکرد لە تەلەعفەر

‏شەفەق نیوز ـ نەینەوا

‏فەرمانگەی تەندروسی نەینەوا، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە تویشهاتن نوو ژنیگ وە بیماری تەو خوینوەربوین خەڵک قەزای تەلەعفەر لە خوەرئاوای موسڵ، لەدویای رەسین ئەنجامەیل تاقیگەیل لە بەغدای پایتەخت.

‏سەرچەوەیگ پزیشکی لە تەندروسی نەینەوا وە ئاژانس شەفەق نیوز وت: بیمارەگە تەمەنی 32 ساڵانە و دانشتگ ناحیەی عەیازیە سەر وە تەلەعفەر، وەرجە چەن رووژیگ چگەس ئەرا خەستەخانە جویر حالەتیگ گومانکریاگ نمونە خوین لەلی وەرگیریاس ئەرا تاقیگەی تەندروسی گشتی ناوەندی کلکریاس، و ئمڕوو ئەنجام تاقیگەیەیل وە "پۆزەتیڤ" رەسیە.

‏دیاریکرد، یەیش هەوەجەکردیە دەسوەجی تویشبویەگە ئەرا قاویش کەرەنتین کلبکرێد لە موسڵ ئەرا چارەسەر پزیشکی و پرۆتۆکۆل چارەسەری پشت وەپی بەسیاگ.

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