تەندروسی نەينەوا تویشهاتن نوویگ وە تەو خوینوەربوین ژنیگ توومارکرد لە تەلەعفەر
شەفەق نیوز ـ نەینەوا
فەرمانگەی تەندروسی نەینەوا، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە تویشهاتن نوو ژنیگ وە بیماری تەو خوینوەربوین خەڵک قەزای تەلەعفەر لە خوەرئاوای موسڵ، لەدویای رەسین ئەنجامەیل تاقیگەیل لە بەغدای پایتەخت.
سەرچەوەیگ پزیشکی لە تەندروسی نەینەوا وە ئاژانس شەفەق نیوز وت: بیمارەگە تەمەنی 32 ساڵانە و دانشتگ ناحیەی عەیازیە سەر وە تەلەعفەر، وەرجە چەن رووژیگ چگەس ئەرا خەستەخانە جویر حالەتیگ گومانکریاگ نمونە خوین لەلی وەرگیریاس ئەرا تاقیگەی تەندروسی گشتی ناوەندی کلکریاس، و ئمڕوو ئەنجام تاقیگەیەیل وە "پۆزەتیڤ" رەسیە.
دیاریکرد، یەیش هەوەجەکردیە دەسوەجی تویشبویەگە ئەرا قاویش کەرەنتین کلبکرێد لە موسڵ ئەرا چارەسەر پزیشکی و پرۆتۆکۆل چارەسەری پشت وەپی بەسیاگ.