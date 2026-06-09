تەندروسی نەینەوا تویشبۊنیگ نوو وە تەو خوینوەربوین توومار کەێد

شەفەق نیوز - نەینەوا

فەرمانگەی تەندروسی نەینەوا، ئمڕوو سێشەممە، تویشبۊنیگ نوو وە تەو خوینوەربوین ئەرا پیاییگ لە دانیشتگەیل پارێزگای سەلاحەددین تزومار کرد، تا شمارەی ئەو بیماریەیلە کە لە پارێزگاگە لە ماوەی هەفتەیل دۊایین توومار کریانە بەرزەو بوود ئەرا سێ کەس.

سەرچەوەیگ لە فەرمانگەی تەندروسی لە پارێزگاگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: پیاییگ تەمەن 57 ساڵان، کە فەرمانبەرە و لە خەڵک دەوروگەرد قەزای شەرقاتە لە پارێزگای سەلاحەدین، لە رووژ 7 حوزەیران خریاسە خەسەخانەی سەلامی فێرکاری لە مووسڵ لەوەر گومانکردن وە تویشبۊنی وە تەو خوینوەربەین.

سەرچەوەگە وتیش: خەسەخانەگە نموونەی وەشکین کل کردگە ئەرا تاقیگەی ناوەندی تەندروسی گشتی لە بەغداد، کە ئەنجامەیل هاتنەو و تویشبۊنی وە تەو خوینوەربوین چەسپانن، و دیاری کرد کە ئمڕوو رەوانەی خەسەخانەی شەفای تایبەتمەن کریا لە مووسڵ ئەرا وەرگردن چارەسەر و چاودیاری پزیشکی.

دەسنشان کرد کە ئی تویشبوینە وە سێیەمین دانریەێد کە لە نەینەوا لە ماوەی ماوەی دۊایین توومار کریاس، و دوو بیمار وەرین خاسەو بوینە و دۊای تەواوکردن چارەسەر لە خەسەخانە دەرچگن.

فەرمانگەی تەندروسی نەینەوا لە مەوقەیگ وەرجەیە راگەیان لە توومارکردن دوو تویشبۊن وە تەو خوینوەربوین لەلای دوو گەنج لە قەزای قەیارە لە باشوور پارێزگاگە، وەرجە ئەوەگ دووپات لە خاسەوبوینیان و دەرچگنیان لە خەسەخانە بکەێد دۊای وەرگردن چەودیاریکردن پزیشکی.

جی باسە کە قسەکەر فەرمی وەزارەت تەندروسی سەیف بەدر، ئیوارەی دۊکە دووشەممە، ئاشکرای توومارکردن 9 گیانلەدەسداین و 145 تویشبۊن وە تەو خوینوەربوین لە سەرەتای ئەمساڵەو لە گشت عراق کردۊد، و داوا لە هاووڵاتیەیل کرد پابەند بوون وە ریکارەیل مقیەتیکاری ئەرا سنووردارکردن بیماریەگە.

تەو خوینوەربوین ڤایرۆسیگە وە یەکیگ لەو بیماریە هاوبەشەیلە لەناوەین ئایەم و ئاژەڵ دانریەێد، کە ڤایرۆسی هووکارەگەی لەڕی گەنەو یا دەسدان لە خوین ئاژەڵەیل تویشهاتگ تیەێد، وە تایبەت لە مەوقەی سەربڕین یا تیکەڵابوین وەگەرد گووشت وەبی ریکارەیل مقیەتیکاری، و خاوەن ئاژەڵەیل، و قەساوەیل، و فەرمانبەرەیل لە سەربڕخانەیل، فرەتر تویشی تیەن، و شایەت نیشانەیل بیماریەگە لەبان قوربانییەگە دۊای هەفتەیگ لە تویشبۊنی دەرکەفێد.