تەندروسی ئەنبار تەمەی بەسانن گشت مەکتەوەیل پارێزگاگە کەێد لەوەر بڵاوبوین ئەنفلەوەنزای سەختیگ

شەفق نيوز - ئەنبار

فەرمانگەی تەندروسی ئەنبار، ئمڕوو چوارشەممە، قسیە وەگەرد وەڕیەوبەرایەتی پەروەردەی پارێزگاگە کرد ئەرا جیوەجیکردن ریکارەیل زویوەزوی دویای توومارکردن بڵاوبوین فراوانیگ ئەرا ڤایرۆس ئەنفلەوەنزایگ کە زوی بڵاو بویەسە ناو شمارەیگ لە مەکتەوەیل.

سەرچەوەیگ لە تەندروسی ئەنبار ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: فەرمانگەگە تەمەی بەسانن ئەو مەکتەوەیلە کرد کە ڤایرۆسەگە وەشیوەی وەرچەویگ لەناویان بڵاو بویە، و هچان ناچاری وە کارمەنەیلیان بیەن تا تویشهاتن لەناو خوەنەوارەیل و فەرمانبەریل زیایەو نەوود.

دووپاتیش کرد کە ریکارەگە لە کارەیل مقیەتیکردن تیەێد ئەرا زاڵبوین وەبان هەڵوێست تەندروسی، وەگەرد وەردەوامی روانگەکردن و وەشوینکەفتن و رینماییداین وە مەکتەوەیل وە گرنگی جیوەجیکردن ریکارەیل مقیەتیکردن تەندروسی.