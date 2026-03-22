تەندروسی جیهانی: جەنگ خوەرھەڵات ناوەڕاس رەسیە قۆناغیگ رخبار هوشداری لە پەلاماردان شوینەیل ئەتۆمی دەێد

شەفەق نیوز - جنێڤ

ریخریاگ تەندروستی جیهانی، ئمڕوو یەکشەممە، هوشداری دا لە ئەنجامەیل جەنگ لە خوەرھەڵات ناوەڕاس وەبان تەندروسی گشتی و پاکی ژینگە، و دیاری کرد ک رەوشەگە رەسیەسە "شیوەیگ رخبار" دویای ئەوەگ هەردوگ لایەن جەنگەگە شوینەیل ئەتۆمی کردنە ئامانج.

وەڕێوبەر ریخریایەگە، تێدرۆس ئەدهانۆم گێبیسۆس، لە بەیاننامەیگ ک ئاژانس شەفەق نیوز چەوی لەلی کەفت وت: "جەنگ لە خوەرھەڵات ناوەڕاس رەسیەسە قۆناغیگ رخدار وەگەرد بڵاوەوبۊن خەوەر پەلاماردان شوینەیل ئەتۆمی 'نەتەنز' و شار 'دیمۆنا'".

وتیش ک "ئەو پەلامارەیلە ک شوینەیل ئەتۆمی کەنە ئامانج، هەڕەشەیگ بەرزەوبۊگە ئەرا تەندروسی گشتی و مقیەتیکردن ژینگە".

لە لاییگ ترەک، دیدەوان "عراق سەوز" ئەرا کاروبار ژینگە، وەرجە کەمیگ لە ئمڕوو یەکشەممە، رەد کرد ک هیچ نشانەیگ تیشکدەر لە کورەی ئەتۆمی "دیمۆنا" روی نەیاس وەمدوو ئەو پەلامارە مووشەکییەیلە ک ناوچەگە گردەو، و هاوەخت دووپات کرد ک عراق ریکارەیل وردیگ گرتەسە وەر ئەرا نواگیریکردن هەر رووداویگ ئەتۆمی نەکاو لەوەخت دەسپیکردن جەنگ سەربازی لە ناوچەگە.

دیدەوانەگە لە بەیاننامەیگ فەرمی هوشداری دا ک هەر تەقینەوەیگ راستەوخۆ لە کورەگە بوودە "کارەساتیگ ژینگەیی ک سنوورەیل بڕێد"، و دیاری کرد ک دەسەڵاتەیل ئیسرائیلی پڕۆتۆکۆڵ بڕیگ ئاڵووز دیرن ئەرا چارەسەرکردن لێچوونەیل ئەرا مقیەتیکردن ئاسایش هاوڵاتییەیل خوەیان، ک یەیش رخباری بڵاوەوبۊن پیسبۊن لە ناوچەگە کەمەو کەێد.

دیدەوانەگە دڵنیایی دا وە ناوەندە ناوخوەییەیل ک "ژوور ئۆپراسیۆنیگ" عراقی هاوبەش هەس ک چەودیاری گورجی کورەیل ئەتۆمی لە وڵاتەیل هاوسا و ناوچەگە کەێد، و ئاشکرا کرد ک عراق سیستمیگ ئاگاداری وەرجەوەختە دیرێد ک بەسیاگە وە 57 وڵاتەو، و تۊەنێد لە هەر وەختیگ چالاکییگ تیشکدەر نائاسایی روانگە بکەێد، راستەوخۆ نیشانە بەێد.

بەیاننامەگە دیاری کرد ک "تونی وا" و ئاراستەگەی رۆڵیگ بنەڕەتی جویر مدوویگ سروشتی دیان لە دیاریکردن ڕێڕەو هەر لێچوونیگ ک ئەگەر هەس رۊ بەێد و کلکردن لە شوونیگ ئەرا شوونیگ ترەک.