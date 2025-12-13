تەم دووارە جموجویل ئاسمانی شیونێد و فڕوکەخانەی بەغداد وسنێد

شەفەق نيوز- بەغداد

جموجویل هامشوو ئاسمانی لە فڕوکەخانەی ناودەوڵەتی بەغداد، شەفەق ئمڕوو شەممە، لەوەر داوەزیان ئاست نووڕستن ئەرا نزیک 150 مەتر تەوەر ئەو تەمە کە کەشوهەوای پایتەخت بەساد.

سەرچەوەیگ فڕۆکەوانی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: دویاخستن کاروانەیل لە هەڵسیان و نیشتنەوە وەشیوەی وەختانە گرێدەو تا کەشوهەوا خاسەو بوود و ئاست نووڕستن گلەو خوەێد.

لەی رووژەیل دویاییە، فرۆکەیل عراق شیواشیو وەخوەیان دوینن اەوەر تەم، کە زیاتر لە یەک جار کاروانەیل لە بەغداد و بەسرە وسان و شیواشیو لە خشتەیل گەشتکردن دروس کرد.