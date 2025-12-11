‏تەم جموجویل ناوچەیلیگ عراق وسنێد (وینە)

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا/ پارێزگایەیل

‏فرەیگ لە پارێزگایەیل عراق، شەوەکی ئمڕوو پەنجشەممە، تەم خەسیگ وە خوەیان دین بویە مدوو پەک خسن جموجویل ماشینەیل لە چەن شوینیگ کە ئاست نوڕین ئەرا چەن مەتریگ کەمەوبویە لە هەمان وەخت پەککەفتن گەشتە ئاسمانیەیل لە فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی بەغدا وەردەوامە.

‏پەیامنێرەیل ئاژانس شەفەق نیوز لە بەغدای پایتەخت و پارێزگایەیل وتن، خەسی تەم بویەسە مدوو وسیان جموجویل ماشینەیل لەناو و دەیشت بڕیگ شار هەمیش لەوەر وسیان لە کنار ادەیل ئەو ماشینەیلە کە هانە بان ری دەرەکی لە رخ رویداوەیل هاتوچوی.

‏وەپای پەیامنێرەیل، مەودای نوڕین لە شاریگەو ئەرا شار ترەک جیاوازە هەمیش لە ناو شار و دەێشت شار جیاوازە، لە دیالە ئاست نوڕین ئەرا کەمترین ئاست داوەزیاس.

‏لە هەمان وەخت لە بەغدای پایتەخت و وە تایوەت دەوروگەرد ئاست نوڕین ئەرا چەن مەتریگ داوەزیاس، بویەسە مدوو وەکارهاوەرەیل ری دەرەکی ماشینەیلیان بوسنن تا خاسەوبوین کەش، و ئەوانەگ ناچار وە خێرایی نزمیگ هاتوچوی کەن تا بڕەسنە شوین مەبەست.

‏لەبان کەش ئاسمانی، سەرچەوەیگ ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز دووپاتکرد، گەشتەیل ئاسمانی لەفرۆکەخانەی ناودەوڵەتی بەغدا تا ئیرنگە وەردەوامە لە پەککەفتن وە مدوو تەم و داوەزیان ئاست نوڕین ئەرا نزیکەی 400 مەتر.

