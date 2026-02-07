تەقینەوەیگ کۆنترۆڵکریای لە ناوەن پشتیوانی دیپلۆماسی ئەمریکا لە بەغدا
شەفەق نیوز - بەغدا
باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغدا، ئمڕوو شەممە، ئەنجامدان تەقینەوەی کۆنترۆڵکریاییگ لە ناوەن پشتیوانی دیپلۆماسی سەر وە باڵیۆزخانەگە راگەیان.
باڵیۆزخانەگە لە پۆست لە تووڕ کۆمەڵایەتی "ئێکس" دیاریکرد، کە دەسەڵاتدارەیل عراقی ئاگادار کردنەسەو لە ئەنجامدان تەقینەوەی کۆنترۆڵکریاگ لە شەوەکی شەممە، رێکەفت 7 شوبات، لە ناوەن پشتیوانی دیپلۆماسی لە بەغدا (BDSC)، کە "دامەزراوەیگ دیپلۆماسی سەر وە ویلایەتە یەکگرتگەیل ئەمریکاس".
باڵیۆزخانەگە ئاشکرا کرد کە تەقینەوەگە لە چوارچمگ ڕ
رێکارە کۆنترۆڵکریاگەیل بویە، بی ئەوەگ زەردیگ مادی یا مرۆیی بڕەسنێد.