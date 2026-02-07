‏تەقینەوەیگ کۆنترۆڵکریای لە ناوەن پشتیوانی دیپلۆماسی ئەمریکا لە بەغدا

2026-02-07T08:47:57+00:00

‏شەفەق نیوز - بەغدا

‏باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغدا، ئمڕوو شەممە، ئەنجامدان تەقینەوەی کۆنترۆڵکریاییگ لە ناوەن پشتیوانی دیپلۆماسی سەر وە باڵیۆزخانەگە راگەیان.

‏باڵیۆزخانەگە لە پۆست لە تووڕ کۆمەڵایەتی "ئێکس" دیاریکرد، کە دەسەڵاتدارەیل عراقی ئاگادار کردنەسەو لە ئەنجامدان تەقینەوەی کۆنترۆڵکریاگ لە شەوەکی شەممە، رێکەفت 7 شوبات، لە ناوەن پشتیوانی دیپلۆماسی لە بەغدا (BDSC)، کە "دامەزراوەیگ دیپلۆماسی سەر وە ویلایەتە یەکگرتگەیل ئەمریکاس".

‏باڵیۆزخانەگە ئاشکرا کرد کە تەقینەوەگە لە چوارچمگ ڕ

رێکارە کۆنترۆڵکریاگەیل بویە، بی ئەوەگ زەردیگ مادی یا  مرۆیی بڕەسنێد.

