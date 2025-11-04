‏تەقینەوەیگ لەناو بنکەی حەشد شەعبی لە بەغدا کوشیان و زەخمداری لەلیکەفێد

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏تەقینەوەیگ کە وە "رێکەفت" وەسف کرێد، ئمڕوو سێشەممە، لەناو بنکەی حەشد شەعبیلە دەوروگەرد بەغدای پایتەخت رویدا لە ئەنجام کەسیگ کوشیا و دوو کەسیش زەخمداربوی.

‏سەرچەوەیگ ئەمنی وە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، سروشت تەقینەوەگە نەزانریاس، وتیش، لەناو یەکیگ لە بنکەیل حەشد لەقێ کارخانەی غاز نزیک شار بەسمایە باشوور خوەرهەڵات بەغدا رویدایە.

‏لەبەیاننامەیگ فەرمی دەسەی حەشد شەعبی وەڕێوەبەرایەتی بەرانگاربوین تەقەمەنیەیل چام مردن یەکیگ لە ئەندامە ئەمنیەیلی کرد کە وە رویداوەگە بویە قوربانی، و دوانیش زەخمداربوین، لە ئەنجام تەقینەوەی "رێکەفتیگ" مەوقەی ئەنجامداین ئەرکەگەیان لە ناوچەی جەرف ئەلنەداف لە بەغدا.

‏ئاشکرایکرد، تەقینەوەگە لە ئەنجام مادەیل تەقمەنی بویە کە وەلایەن چەتەیل تیرۆرستی داعش لەناو بنکەگە هیلیاسە جی، دووپاتکرد رویداوەگە کۆنترۆل کریاس و رێکار پێویست گیریاسەوەر، و تیمەیلی وەردەوامن لە پاکەوکردن ناوچە لە وەجیماگەیل تیرۆرستەیل ئەرا پاراستن گیان هاوڵاتیەیل.

‏

‏