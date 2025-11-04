تەقینەوەیگ لەناو بنکەی حەشد شەعبی لە بەغدا کوشیان و زەخمداری لەلیکەفێد
شەفەق نیوز ـ بەغدا
تەقینەوەیگ کە وە "رێکەفت" وەسف کرێد، ئمڕوو سێشەممە، لەناو بنکەی حەشد شەعبیلە دەوروگەرد بەغدای پایتەخت رویدا لە ئەنجام کەسیگ کوشیا و دوو کەسیش زەخمداربوی.
سەرچەوەیگ ئەمنی وە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، سروشت تەقینەوەگە نەزانریاس، وتیش، لەناو یەکیگ لە بنکەیل حەشد لەقێ کارخانەی غاز نزیک شار بەسمایە باشوور خوەرهەڵات بەغدا رویدایە.
لەبەیاننامەیگ فەرمی دەسەی حەشد شەعبی وەڕێوەبەرایەتی بەرانگاربوین تەقەمەنیەیل چام مردن یەکیگ لە ئەندامە ئەمنیەیلی کرد کە وە رویداوەگە بویە قوربانی، و دوانیش زەخمداربوین، لە ئەنجام تەقینەوەی "رێکەفتیگ" مەوقەی ئەنجامداین ئەرکەگەیان لە ناوچەی جەرف ئەلنەداف لە بەغدا.
ئاشکرایکرد، تەقینەوەگە لە ئەنجام مادەیل تەقمەنی بویە کە وەلایەن چەتەیل تیرۆرستی داعش لەناو بنکەگە هیلیاسە جی، دووپاتکرد رویداوەگە کۆنترۆل کریاس و رێکار پێویست گیریاسەوەر، و تیمەیلی وەردەوامن لە پاکەوکردن ناوچە لە وەجیماگەیل تیرۆرستەیل ئەرا پاراستن گیان هاوڵاتیەیل.