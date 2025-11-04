تەقینەوەی گەپیگ لە کارخانەی ئۆکسجین نزیک کۆمەڵگەی نیشتەجیبوین بەسمایە (ڤیدیۆ)
شەفەق نیوز ـ بەغدا
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە تەقینەوەی گەپیگ لەناو کارخانەی ئۆکسجین نزیک کۆمەڵگەی بەسمایە لە باشوور خوەرهەڵات بەغدای پایتەخت.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا، تەقینەوەی گەپیگ رویدایە لە ئەنجام هەڵەیگ تەکنیکی لەناو کارخانەی ئۆکسجین نزیک شار بەسمایە.
سەرچەوەگە راگەیان هێزەیل ئەمنی رەسینە شوین تەقینەوەگە ئەرا مینەکردن زەخمدارەیل، ئیرنگە هویچ زانیاری نوویگ لەبان رویداوەگە نییە، جویر زەخمداری و بڕ زەردەیلی.