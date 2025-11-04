‏تەقینەوەی گەپیگ لە کارخانەی ئۆکسجین نزیک کۆمەڵگەی نیشتەجیبوین بەسمایە (ڤیدیۆ)

‏تەقینەوەی گەپیگ لە کارخانەی ئۆکسجین نزیک کۆمەڵگەی نیشتەجیبوین بەسمایە (ڤیدیۆ)
2025-11-04T11:33:46+00:00

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە تەقینەوەی گەپیگ لەناو کارخانەی ئۆکسجین نزیک کۆمەڵگەی بەسمایە لە باشوور خوەرهەڵات بەغدای پایتەخت.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا، تەقینەوەی گەپیگ رویدایە لە ئەنجام هەڵەیگ تەکنیکی لەناو کارخانەی ئۆکسجین نزیک شار بەسمایە.

‏سەرچەوەگە راگەیان هێزەیل ئەمنی رەسینە شوین تەقینەوەگە ئەرا مینەکردن زەخمدارەیل، ئیرنگە هویچ زانیاری نوویگ لەبان رویداوەگە نییە، جویر  زەخمداری و بڕ زەردەیلی.

‏تەقینەوەی گەپیگ لە کارخانەی ئۆکسجین نزیک کۆمەڵگەی نیشتەجیبوین بەسمایە (ڤیدیۆ)

ڤیدیۆی 1

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon