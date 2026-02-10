‏تەقەلای "شکستخوەریگ" ئەرا وایین لە خەستەخانەی ئازادی لە کەرکوک

شەفەق نیوز/ کەرکوک

‏سەرچاوەیگ ئەمنی، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان دەسوەسەرکریایگ لە خەستەخانەی ئازادی لە پارێزگای کەرکوک وایە، باوجی ەێزە ئەمنیەیل توەنستنە دویای ماوەی کەمیگ لە واین دەسگیری بکەن.

‏ سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "زیندانیەگە بوین خوەی لە خەستەخانەگە ئەرا چارەسەر وەرگردن وە دەرفەت زانستیە لە پەرژین خەستەخانەگە وایە، باونی هێزە ئەمنیەیل نزیک شوینەگە توەنستنە دەسگیری بکەن".

‏وتیش "زیندانیەگە ئەرا لایەنەیل پەیوەنیدار گلەودریا رێکارەیل یاسایی پێویست وەردی گیرێدەوەر، دیاریکرد، لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی رویداوەگە و بارودۆخی وازکریاس".

