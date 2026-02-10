تەقەلای "شکستخوەریگ" ئەرا وایین لە خەستەخانەی ئازادی لە کەرکوک
شەفەق نیوز/ کەرکوک
سەرچاوەیگ ئەمنی، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان دەسوەسەرکریایگ لە خەستەخانەی ئازادی لە پارێزگای کەرکوک وایە، باوجی ەێزە ئەمنیەیل توەنستنە دویای ماوەی کەمیگ لە واین دەسگیری بکەن.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "زیندانیەگە بوین خوەی لە خەستەخانەگە ئەرا چارەسەر وەرگردن وە دەرفەت زانستیە لە پەرژین خەستەخانەگە وایە، باونی هێزە ئەمنیەیل نزیک شوینەگە توەنستنە دەسگیری بکەن".
وتیش "زیندانیەگە ئەرا لایەنەیل پەیوەنیدار گلەودریا رێکارەیل یاسایی پێویست وەردی گیرێدەوەر، دیاریکرد، لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی رویداوەگە و بارودۆخی وازکریاس".