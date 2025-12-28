‏تەقەلا دریاس بارێدە ناو عراق.. وەخوارخسن بال باڵۆنیگ وە ٣٠ کیلۆگرام ماددەی هووشبەر لە خوەرئاوای ئەنبار

‏شەفەق نیوز - ئەنبار

‏فەرماندەیی سنوور، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا هێزەیل بالۆنیگ وەخوارخستنکە دە کیلوگرام مادەی هووشبەر هەڵگردبوی لە سنوور ناودەوڵەتی خوەرئاوای پارێزگای ئەنبار تەقەلای قاچاخکردن ئەرا ناو عراق دریاس.

‏فەرماندەیەگە ئمڕوو لە بەیاننامەیگ وت، مەفرەزەیگ لە فەوج یەکەم لیوای سنوور شەش لە فەرماندەیی سنوور ناوچەی دویەم توەنست تەقەلای قاچاخکردن بڕ گەپیگ لە حەب هووشبەر کە زیاتر لە 30کگم بوی پویچ بکەن، لەری بالۆن بەرزەوکریابوی، لەبان کڕ سنوور خوەرئاوای پارێزگای ئەنبار، وتیش؛ وە شیوەی یاسایی دەسگیریاس وەبانی و رێکارەیل یاسایی گیریاس.

