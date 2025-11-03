‏تەقەلای خوەیکوشتن ژنیگ لەبان پیەڵ زوبێر و پیاییگ وە هەڵواسیاگی لە بەغدا (ڤیدیۆ) ‏

شەفەق نيوز- بەغداد/ بەسرە

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە،خەوەردا لە رزگارکردن ژنیگ تەقەلای خوەیکوشتن دایە لەبان پیەڵ زوبێر لە پارێزگای بەسرە باشوور عراق، و پەیاکردن گەنجیگ وە هەڵواسیاگی لەناو دوکان کارەگەی لە بەغدای پایتەخت.

‏سەرچەوە ئەمنیگ لە بەسرە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "هێزەیل ئەمنی توەنستن ژنیگ قورتاربکن تەقەلای خوەیکوشتن دایە لەڕی وەخوارخستن خوەی لەبان پیەڵ زوبیر خوەرئاوای پارێزگاگە" دیاریکرد "هووکار ئەوەگ هیشتیە ئێ کارە بکەێد تا ئیرنگە دیار نییە".

‏ئاژانس شەفەق نیوز پارچە ڤیدیۆیگ بڵاوکردیە دەرخەێد تەقەلای رزگارکردن ژیان ژنەگە درێد.

‏لەرویداویگ جیا سەرچەوەیگ ئەمنی لە بەغدا وە ئاژانسەگە خەوەردا، "گەنجیگ لەداڵگبوی 2003 خوەیکوشتیە لەری هەڵواسین خوەی لەقێ پەت بەسیایگ قێ قەواسەی شوین کارەگەی (قەساوی) لە ئاوای 10 لە ناحیەی وەحدە باشوور پارێزگای عراق".

‏وتیش "هێزەیل ئەمنی لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی رویداوەگە و هووکاری وازکردنە".

‏

‏