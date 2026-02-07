‏تەقەلای حکومەت ئەرا بەرزەوکردن نرخ بەنزین لە عراق.. روانگەیگ حکومی هووشداری دەێد

شەفەق نيوز- بەغداد

‏روانگەی "ئیکۆ عراق" کە تایوەتە وە کاروبار ئابووری ناوخوەیی، ئمڕوو شەممە، راگەیان ئاراستەیگ حکومی هەس ئەرا زیایکردن نرخ بەرهەمە نەفتیەیل وە مەبەست زیایکردن داهات دەوڵەت، هەمیش هووشداریدا لە لێکەفتەیل ئێ گامە کە زەررد ئابوری راستەوخوەی وە هاوڵاتیەیل و جویلەی بازاڕ رەسنێد لەوەختیگ عراق ها پلەی 17 لە لیست هەرزانترین بەنزین.

‏سەرچەوەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: "ماشینەیل لە عراق نزیکەی یەک ملیار لیتر بەنزین جوراوجو وەکارتیارن، و هەمان بڕیش لە زەیت غاز وەکارتیارن".

‏دیاریکرد "عراق ها پلەی هەڤدەیەم جیهانی لە هەرزانترین نرخ بەنزین، کە نرخ بەنزین رەسێدە 0.649 دۆلار، لە وەختیگ لەبان ئاست جیهان، 1.30 دۆلارە ئەرا هەر لیتریگ" وتیش " حکومەت رویکەێدە بەرزەوکردن نرخ وە دەسپیچگ بەرزەوبوین بڕ تێچگ بەرهەمهاوردن ناوخوەیی، بیجگە لە تەقەلای بەرزەوکردن داهاتەیل دەوڵەت کە وەدەس کوڵهاوردن ناڵێد".

‏ئیکۆ عراق وتیش "زیادکردنەگە مەزەنەکریاس گشت بەرهەمەیل بگردەو، جویر بەنزین، گاز ماشین، گاز ماشین، نەفت چەرمگ، سزەمەنی فرۆکە و زەیت سزەمەنی".

