‏تەقەکردن نزیک نویسینگەی کاندیدگ هەڵوژاردن لە باشوور خوەرئاوای بەغدا

‏شەفەق نیوز بەغدا

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە تەقەکردن نزیک نویسینگەی یەکیگ لە بەربژێرەیل بەرەی "سادقون" کە نوێنەرایەتی "ئەهل ئەلحەق" کەن وە سەرۆکایەتی قەیس خزعەلی، لە باشوور خوەرئاوای بەغدا.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "وەپای ئەو ئاگادارکردنە رەسیەسە بنکەی پۆلیس، نویسینگەی یەکیگ لە بەربژێرەیل بەرەی (سادقون) رویوەڕوی تەقەکردن لە وا بویە وەلایەن کەسیگ وەبان ماتووڕسکیلیگ لە جویر (توکتوک) لەناوچەی حەی عامل، باشوور خوەرئاوای بەغدا".

‏وتیش "رویداوەگە نەویەسە مدوو زەخمداری، دەسوەجی هێزە ئەمنیەیل رەسینە و لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە وازکردنە".

