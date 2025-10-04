تەقەکردن لەناوڕاس دوزخورماتوو.. و لە کەرکوک وە مدوو رویداو هاتوچو مردن توومارکریا

شەفەق نیوز ـ سەڵاحەدین/ کەرکوک

سەرچەوەیگ ئەمنی لە سەڵاحەدین، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە ەخمداری 4 کەس وە تەقەکردن لەناوڕاس قەزای دوزخورماتوو خوەرهەڵات پارێزگاگە.

سەرچاوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت " مەرافەیگ چەکداری لە نزیک بینای قائمقامیەت قەزای دوزخورماتوو رەسیەس ئەرا تەقەکردن، لە ئەنجام چوار مەدەای زەخمداربوین".

وتیش "زەخمدارەیل ئەرا چارەسەرکردن کلکریانەس خەستەخانەی گشتی کەرکوک، و دەزگایەیل ئەمنی لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی رویداوەگە وازکردنە تا ئەو کەسەیلە دەسگیربکەن دەسدیرن لەلی" وتیش "بارودۆخ ئەمنی قەزاگە هاژیر بەجەریان لەدویای ئاخڵەداین هێزە ئەمنیەیل ئەرا شوین رویداوەگە و چەسپانن رێکارەیل تونیگ وە مدوو نواگیری دوارەبوین ڕویوەرویبوینەیل".

لە کەرکوک سەرچەوەیگ پزیشکی لە فەرمانگەی تەندروسی پارێزگاگە وت، دوو مەدەنی وە مدوو رویداو هاتوچوی جیاواز گیان لەدەسدان وە رویداوەیل هاتوچوی جیاواز لە پارێزگاگە لەماوەی ساعەتەیل وەرین.

سەرچەوەگە ئاشکرایکرد ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز، رویداو یەکەم نزیک بازگەی لەیلان ـ یارمجە، رویدا هەنای ماشینیگ لەیەکەودەێد وەرد ماتوڕسکیلیگ تایوەت وە خاوەن پێداویستی تایوەت، لە ئەنجام بویە مدوو مردن رانادەگەی، رانندەی ماشینەگەش ئەرا خەستەخانە کلکریاس و خوەی رادەس بنکەی پۆلیس لەیلان کردیە.

دیاریکرد، دویەم رویداو لەناوچەی عرەفە لە جادەی های ستی توومارکریاس، بویەسە مدوو مردن پیای وە تەمەنیگ کە ماتوڕسکیل رانییە، لە شوین رویداوەگە گیان لەدەسدا، باوجی رویداو سێیەم لەناوچەی واستی نزیگ وێستگەی سزەمەنی عەتەبە رویدایە، لە ئەنجام لەیەکەوداین دوو ماشین لە جویرەیل "تۆیۆتا" و "شیفرولیە" زەرەد مادی بویە وەبی هویچ زەخمداری مرۆیی.