تەقەکردن سەختیگ ناوەین هیزەیل ئەمنی و چەکدارەیلیگ لە باکوور بەسرە (ڤیدیۆ)

شەفق نيوز - بەسرە

لە ناوچەی شافی لە قەزای دێر لە باکوور پارێزگای بەسرە، شەفەق ئمڕوو یەکشەممە، دەسکریا تەقەکردن ناوەین هیزەیل ئەمنی و بڕیگ لە چەکدارەیل لە ناوچەگە، ئەوەیش دویای دەسوەردان هیزیگ سەربازی ئەرا ناوجیکردن لە جەنگیگ هووزانە.

سەرچەوەیگ ئەمنی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: هیزەیل ئەمنی کەفتنە وەر تەقەکردن خەسیگ مەوقەی رەسینی ئەرا ناوچەگەڕ دویای ئەوە توەنست لەبان ئەو. زاڵەو بوود و تەقەکردن وسیاوە، و تەقەکەرەیل وەرەو ناو گوڵەمەیل ئەهوار واینە.

ئەو رویوەڕویبوینە بویە مدوو دەسگیرکردن 14 توومەتبار، و دەسناین وەبان 15 ماشین کە لە تەقەکردن وەکار هاوریاوین، و ئەو کەسەیلە کە گریانە کریانە دەس لایەنەیل دادوەری، و وەشوینکەفتن ئەوەکان وەردەوامە.