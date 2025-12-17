‏تەقەکردن تەقەلای واین زندانیەیل وسنێد لە ناوڕاس بەغدا

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا هێزەل ئەمنی تەقەلای واین زیندانیەیل لەناوڕاس بەغدای پایتەخت پویچەوکردن.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا، زیندانیگ تەقەلای واین دا مەوقەی گواستنەوەی لە شوینگ ئەرا شوینیگ ترەک لەری ماشین گواستنەوەی زیندانیەیل سەر وە وەزارەت داد لە نزیک گۆرەپان ئازادی لەناوڕاس بەغدای پایتەخت.

‏ئاشکرایکرد، هێزەسل تەقە لە هەواکردنە وە مەبەست وساننی، و توەنستنە وەبی هویچ زەخمداريیگ دەسگیری بکەن.

