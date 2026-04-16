تەقیان وەجیماگەی جەنگی بویە مدوو گیانلەدەسدان مناڵیگ دویەت لە باشوور زیقار
شەفەق نیوز - زیقار
سەرچەوەیگ ئەمنی لە زیقار، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان مناڵیگ دویەت تەمەن 9 ساڵان وە مدوو تەقیان وەجیماگەی جەنگی لە ناوچەی "جەلیبە" لە ناو بیاوان سەر وە قەزای سوق ئەلشیوخ لە باشوور پارێزگای زیقار، گیان لە دەس دا.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئەو مناڵە دویەتە، لە بنەماڵەیل کۆچەرەیلە، وە مدوو تەقیانەگە گیان لە دەس دایە، بی ئەوەی هویردەکاری زیاتر دەربارەی چوینێتی رووداوەگە بخرێدە روو.
وتیش؛ تەرمەگە ئەرا فەرمانگەی پزیشک دادوەری کلکریاس ئەرا تەواوکردن رێکارەیل یاسایی.