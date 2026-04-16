‏تەقیان وەجیماگەی جەنگی بویە مدوو گیانلەدەسدان مناڵیگ دویەت لە باشوور زیقار

زیقار

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە زیقار، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان مناڵیگ دویەت تەمەن 9 ساڵان وە مدوو تەقیان وەجیماگەی جەنگی لە ناوچەی "جەلیبە" لە ناو بیاوان سەر وە قەزای سوق ئەلشیوخ لە باشوور پارێزگای زیقار، گیان لە دەس دا.

‏سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئەو مناڵە دویەتە، لە بنەماڵەیل کۆچەرەیلە، وە مدوو تەقیانەگە گیان لە دەس دایە، بی ئەوەی هویردەکاری زیاتر دەربارەی چوینێتی رووداوەگە بخرێدە روو.

‏ وتیش؛ تەرمەگە ئەرا فەرمانگەی پزیشک دادوەری کلکریاس ئەرا تەواوکردن رێکارەیل یاسایی.

