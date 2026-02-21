تەقیان یەکیگ لە لویلەیل کلکردن گاز نزیک کەرکوک

شەفەق نيوز- كەركوك

سەرچەوەیگ وەرپرس لە کۆمپانیای نەفت باکوور، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە تەقینەوەیگ لە یەکیگ لە لویلەیل کلکردن گاز لە ناوچەی باجوان لە پارێزگای کەرکوک وەبی توومارکردن زەخمداری.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: تەقینەوەگە لە ساعەتەیل شەفەق رویدا، کە بویە مدوو بڵویزەکردن ئاگریگ لە دویرەو دیار بوی، دیاری کرد کە تیمەیل وەرگری شارستانی رەسینە شوین رویداوەگە وەگەرد وەرگردن ئاگاداری، و توانستن ئاگرەگە کۆنتڕوڵ بکەن و نەیلن وەرەو شوینەیل شانی یا دامەزراوەیل نزیکی بڵاوە بوود.

وتیش: هیزەیل ئەمنی ناخڵەی سەختیگ دەورگرد شوین تەقینەوەگە چەسپانن و قەیەغەی نزیکەوبوین هاوڵاتیەیل کردن، وەگەرد رەسین تیمەیل هونەری و ئەندازیاری سەروە کۆمپانیاگە ئەرا هەڵسەنگاندن بڕ زەرەدەیل و دەسکردن وە چارەسەری و خاسەوکردن.

سەرچەوەگە وتیش: رویداوەگە نەویە مدوو هیچ زەخمدارییگ، چوینکە لە شوینیگ نیمچە چووڵ بوی، وتیش: لێکۆڵینەوەی پیشەیی واز کریا ئەرا فامستن مدووەیل تەقیانەگە.

دووپاتیش کرد کە لایەنەیل پەیوەندیدار وەردەوامن لە چەودیاریکردن هەڵوێستەگە وەشیوەی مەیدانی تا کارەیل خاسەوکردن و گلەوداین ئەو لویلە ئەرا کارکردن وەگورەی ریکارەیل بیوەیی.