تەقیان لویلەی گاز ئاگر لەناو کارخانەیگ ئاسن لە بەسرە هیزدەێد.. ڤیدیۆ
شەفەق نيوز- بەسرە
سەرچەوەیگ ئەمنی لە بەسرە، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە هیزگردن ئاگریگ لەناو کارخانەی ئاسن لە خۆر زوبێر لە پارێزگاگە، ئەوەیش لە ئەنجام تەقیان لویلەی گاز.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: یەکیگ لەو لویلەیلە کە گاز ئەرا وێستگەی خۆر زوبێر مل کەن، کە وەناو کارخانەی ئاسنەو لە قەزای سەفوان رەد بوود، شەفەق ئمڕوو تەقیەو، و وەگەرد نزەکردن گاز لەلیەو، بویە هوکار هیزگردن ئاگر لەناو کارخانەگە.
وتیش: زەخمداری توومار نەکریاسر تەنیا زەرەد وە لویلەگە رەسیە، دیاری کرد کە تیمەیل وەرگری شارستانی ئەرا کپەوکردن ئاگرەگە کلکریانە.