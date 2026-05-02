‏تەقیان درۆنیگ وەبان وەجیماگەیل جەنگی نزیک بارەگای پاڵپشتی دیپلۆماسی لە فڕۆکەخانەی بەغدا

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏هێزە ئەمنیەیل، ئمڕوو شەممە، ئۆپراسیۆنیگ لەناوداین درۆنیگ جەنگی لە نزیک بارەگای پاڵپشتی دیپلۆماسی ئەنجامدا لە نزیک فرۆکەحانەی ناودەوڵەتی بەغدا.

‏سەرچەوەیگ ئەمنی باڵا وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا، دەنگ دوو تەقینەوە ژنەفیاس لەناوچەیل دەوروگەرد فرۆکەخانە، لە ئەنجام تەقینەوەیگ کۆنترۆلکریاگ، دووپاتکرد هویچ پسایگ ئەمنی لەناوکاو نییە، داوا لە هاوڵاتیەیل کرد نەکەفنە شوین پرۆپاگەندەیل.

‏ئێ رێکارە لە وەختیگ تێد کە بارەگای پاڵپشتی دیپلۆماسی تونەوکردن ئەمنی وەخوەی دوینێد، دویای ئەوەگ بویە شوین پەلامارەیل مووشەکی و درۆن لەلایەن گرووپە چەکدارەیلەو وەرجە راگەیانن ئاگربەس کۆتایی ناوەن واشنتن و تەهران، یەش هەستیاری هەر دەنگ تەقینەوەیگ لەی ناوچە گرنگە دیاری کەێد.

