‏تیرۆرکرن هاوڵاتییگ و رزگاربوین ئەندامیگ هەواڵگرى لە دوو پەلامار چەکدارى جیاواز لە بەغدا

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏سەرچەوەى ئەمنى لە بەغدا، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە کوشیان کەسیگ تەمەن 40 ساڵە لە ناوچەى "شەعب" باکوور پایتەخت، وە تەقەکردن وەلاىەن چەکداریگ کە سەرنشین ماتۆڕسکیل بویە، و وەرەو شوینیگ نادیار وایە.

‏سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز ئاشکرایکرد، هیز ئەمنى رەسیەسە شوین رویداوەگە، و تەرمەگە ئەرا پزیشک دادوەری کلکریا، و لێکۆڵینەوە وازکریا و چەودێرى کامێراى چەودێرى کرێد ئەرا رەسین وە تاوانبارەگە.

‏سەرچەوەگە وتیش ئەندامیگ لە ئاژانس هەواڵگرى رزگارکریا هنای لاوەخت هچان وەرگردن بویە وەرەوڕوی تەقەکردن هاتیە وەلایەن کەسیگ نەناسریاگ کە ماشین رانییە لە ناوچەی "بەغداد جدیدە" خوەرهەڵات پایتەخت.

‏سەرچەوەگە وتیش، لە ئەنجام تەقەکردنەگە زەرەد وە ماشین ئەندام ئەمنیەگە رەسیە دەزگا ئەمنیەیل کەفتنەس مینەکردن تاوانبارەگەلێکۆڵینەوە لە چوينیەتی رویداوەگە وازکردن.

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