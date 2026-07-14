تیرۆرکرن هاوڵاتییگ و رزگاربوین ئەندامیگ هەواڵگرى لە دوو پەلامار چەکدارى جیاواز لە بەغدا
شەفەق نیوز ـ بەغدا
سەرچەوەى ئەمنى لە بەغدا، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە کوشیان کەسیگ تەمەن 40 ساڵە لە ناوچەى "شەعب" باکوور پایتەخت، وە تەقەکردن وەلاىەن چەکداریگ کە سەرنشین ماتۆڕسکیل بویە، و وەرەو شوینیگ نادیار وایە.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز ئاشکرایکرد، هیز ئەمنى رەسیەسە شوین رویداوەگە، و تەرمەگە ئەرا پزیشک دادوەری کلکریا، و لێکۆڵینەوە وازکریا و چەودێرى کامێراى چەودێرى کرێد ئەرا رەسین وە تاوانبارەگە.
سەرچەوەگە وتیش ئەندامیگ لە ئاژانس هەواڵگرى رزگارکریا هنای لاوەخت هچان وەرگردن بویە وەرەوڕوی تەقەکردن هاتیە وەلایەن کەسیگ نەناسریاگ کە ماشین رانییە لە ناوچەی "بەغداد جدیدە" خوەرهەڵات پایتەخت.
سەرچەوەگە وتیش، لە ئەنجام تەقەکردنەگە زەرەد وە ماشین ئەندام ئەمنیەگە رەسیە دەزگا ئەمنیەیل کەفتنەس مینەکردن تاوانبارەگەلێکۆڵینەوە لە چوينیەتی رویداوەگە وازکردن.