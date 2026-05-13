تکریت دوکانەیل مەی فرووشی بەسێد
شەفەق نیوز- سەڵاحەدین
شارەوانی قەزای تکریت ناوەن پارێزگای سەڵاحەدین، ئمڕوو چوارشەممە، دەسوەپیکردن هەڵمەتیگ ئەرا بەسانن دوکانەیل مەی فرووشی لە ناو ناوەند قەزاگە، وە دەسمیەتی وەگەرد هێزەیل ئەمنی ڕاگەیان.
قائمقامیەت لە بەیاننامەییگ ک ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز هاتگە، وت: ئی هەڵمەتە وەپای رێنماییەیل پارێزگار سەڵاحەدین "هەیسەم ئەلزەهوان" و وە سەرپەرشتی قایمقام تکریت "ئەیمەن ئەلزەهوان" بوی، کە لیژنەیگ لە لایەن شارەوانی و وە هاوکاری وەگەرد فەرماندەی پۆلیس سەڵاحەدین، دەس کردنەس وە جیوەجیکردن ڕێکارەیل تایبەت وە بەسانن دوکانەیل.
وتیش؛ ئی هەڵمەتە پەیماننامەی دەسنویسی لە خاوەن دوکانەیل گرێدە خوەی و چووڵکردن گشت دوکانەیل لە مەی وە تەواوی، جویر بەشیگ لە رێکارەیل ڕێکخستن کار و چاودێری پابەندبوین وە رێنماییەیل، و دووپات کرد ئی هەڵمەتە لە چوارچمگ وەدویاچگن سەرپێچییەیل و چەسپانن پابەندییە وە رێنماییەیل لە ناو ناوەند قەزای تکریت.
لە گوزەشتە، حکومەت ناوخوەیی لە ساڵ 2018 بڕیاریگ داوێد ئەرا قەیەغەکردن مەی فرووشی لە ناو شار تکریت، وە مدوو ئەوەگ "قبووڵنەکریایە" وە لایەن مەردم ناوچەگە.