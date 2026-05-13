‏تکریت دوکانەیل مەی فرووشی بەسێد

‏شەفەق نیوز- سەڵاحەدین

‏شارەوانی قەزای تکریت ناوەن پارێزگای سەڵاحەدین، ئمڕوو چوارشەممە، دەسوەپیکردن هەڵمەتیگ ئەرا بەسانن دوکانەیل مەی فرووشی لە ناو ناوەند قەزاگە، وە دەسمیەتی وەگەرد هێزەیل ئەمنی ڕاگەیان.

‏قائمقامیەت لە بەیاننامەییگ ک ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز هاتگە، وت: ئی هەڵمەتە وەپای رێنماییەیل پارێزگار سەڵاحەدین "هەیسەم ئەلزەهوان" و وە سەرپەرشتی قایمقام تکریت "ئەیمەن ئەلزەهوان" بوی، کە لیژنەیگ لە لایەن شارەوانی و وە هاوکاری وەگەرد فەرماندەی پۆلیس سەڵاحەدین، دەس کردنەس وە جیوەجیکردن ڕێکارەیل تایبەت وە بەسانن دوکانەیل.

‏وتیش؛ ئی هەڵمەتە پەیماننامەی دەسنویسی لە خاوەن دوکانەیل گرێدە خوەی و چووڵکردن گشت دوکانەیل لە مەی وە تەواوی، جویر بەشیگ لە رێکارەیل ڕێکخستن کار و چاودێری پابەندبوین وە رێنماییەیل، و دووپات کرد ئی هەڵمەتە لە چوارچمگ وەدویاچگن سەرپێچییەیل و چەسپانن پابەندییە وە رێنماییەیل لە ناو ناوەند قەزای تکریت.

‏لە گوزەشتە، حکومەت ناوخوەیی لە ساڵ 2018 بڕیاریگ داوێد ئەرا قەیەغەکردن مەی فرووشی لە ناو شار تکریت، وە مدوو ئەوەگ "قبووڵنەکریایە" وە لایەن مەردم ناوچەگە.

