ڤێتێرنەری عراقی رێکارەیل گرێدە وەر ئەرا کەمەوکردن بڵاوەوبوین تەو خۊنبەربوین وەگەرد نزیکەوبوین جەژن قوربان

شەفەق نیوز - بەغداد

فەرمانگەی ڤێتێرنەری، یەکیگ لە پێکهاتەیل وەزارەت کشتوکاڵ، ئمڕوو شەممە، دووپات کرد کە وەردەوامە لە جیوەجیکردن رێکارە تەندروسییە ڤێتێرنەرییە مقیەتیکاریەیل ئەرا کەمەوکردن بڵاوبوین بیماری تەو خۊنبەربوین، وەگەرد نزیکەوبوین جەژن قوربان.

و محمد عەزیز مەیاحی وەڕێوەبەر گشتی فەرمانگەگە، لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: خەسەخانە ڤێتێرنەرییەیل لە گشت پارێزگایەل دەس کردنەسە نامەکلکردن وەگەرد نووسینگەی پارێزگارەیل ئەرا کاراکردن کار دەسەیل چەودیاری و وەشکین وە سەرۆکایەتی پارێزگار و وە بەشداری لایەنە پەیوەندیدارەیل، لەناویان فەرمانگەی تەندروسی و ژینگە و ئاسایش نیشتمانی و ناوخۆیی و ڤێتێرنەری.

وتیش: ئامانج ئی دەسەیلە لەناوبردن دیاردەی سەربڕین هەڕەمەکی و دیاریکردن شوینەیل تەرخانکریاگ ئەرا سەربڕین قوربانییەیلەس، کە وەرجە وەخت وە دەرمانەیل دژە گەنە رشانن کریەێد، وە مەرجیگ ئاژەڵەیل بخریەنە ناو ئاو و بڕشنیەن وەرجە هاوردنیان ئەرا ئەو شوینەیلە ئەرا ریگریکردن لە تویشبوینیان وە گەنەی سەرەکی بیماریەگە، وەگەرد ریگریکردن لە سەربڕین لە دەیشت ئەو شوینە دیاریکریایەیلە.

وتیش: فەرمانگەگە دووپات کرد لەبان ریگریکردن لە جویلەی ئاژەڵەیل لە ناوچە پەتاگيرياگەیل بیجگە وە بڕوانامەیگ تەندروسی ڤێتێرنەری کە بیوەیبوینیان لە گەنە بچەسپنێد، کە لە خەسەخانە یا بنکەی تەندروسی ڤێتێرنەری دەرچوود، بیجگە لە خەسەوکردن هەڵمەتەیل هوشیاری کۆمەڵگەیی و بەشەوکردن نامیلکە رێنماییەیل لەبان پەروەردەکارەیل و هاووڵاتییەیل.

فەرمانگەی ڤێتێرنەری، دۊکە راگەیان کە رێکارەیل مقیەتیکاری تون گردیەسە وەر دۊای رەسین زانیارییەیل لەباوەت توومارکردن تووشبوینەیل وە بیماری تەو خوینوەربەین لە ناوچەی رەقەی سووری.

فەرمانگەگە لە بەیاننامەیگ دیاری کرد کە رێکارەیل وسانن وەختانە ئەرا هاوردن ئاژەڵە زینگەیل هاتگ لە سووریاو لەخوەی گردگە تا ئاشکرابوین رەوش پەتاییەگە وە شیوەیگ کۆتایی، وە ئامانج ریگریکردن لە رەسین بیماریە پەتاییە سنووربڕوەیل و مقیەتیکردن سامان ئاژەڵی ناوخۆیی.

هەمیش وت: فەرمانگەی ڤێتێرنەری ئاست چەودیاریکردن پەتاییەگە بەرزەو کردگە ئەرا بەرزترین پلەیلی، و رێنمایی خەسەخانە ڤێتێرنەرییەیل لە دەروازە سنوورییەیل و ناوچە ناوخۆییەیل کردگە وە توندکردن چەودیاری لەبان ئاژەڵە هاوردەیل، وەگەرد خەوەرداین دەسوەجی لەبات هەر چشتیگ گومانلیکریاگ وە بیماریەگە.