تەڵا داوەزی ئەرا خوار ملیۆنیگ دینار ئەرا هەر مسقاڵیگ لە بەغدا و هەولێر
شەفەق نیوز - بەغدا/ هەولێر
نرخ تەڵای "بیانی و عراقی"، ئمڕوو دووشەممە، لە بازاڕەیل ناوخۆیی لە پایتەخت بەغدا و هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان داوەزی.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: نرخ تەڵا لە بازاڕەیل جوملە لە جادەی نەهر لە بەغدا، شەوەکی ئمڕوو نرخ فرووشتن ئەرا یەک مسقاڵ عەیار 21 لە جویڕ خەلیجی و تورکی و ئەورووپی کەمتر لە ملیۆنیگ دینار توومار کرد، وەگەرد ئەوەگ کە هێمان ئاڵشتکردن پویل سنووردارە، و بڕیگ لە دوکانەیل تەنیا کارەیل سەنین و فرووشتن سادەیگ کردنە، تا سوو کە جویلەی نرخانن وە شێوەیگ سروشتی دەس پێ کەێد لە دویای تەواو بویبن پشووی جەژن.
لە دوکانەیل تەڵا فرووشەیل، نرخ فرووشتن مسقاڵ تەڵای خەلیجی عەیار 21 ناونی 875 هەزار دینار تا 885 هەزار بویە، و نرخ فرووشتن مسقاڵ تەڵای عراقی ناونی 845 هەزار دینار تا 855 هەزار دینار بویە.
لەلای ترەک لە هەولێر، نرخ تەڵا داوەزین وەخوەی دی، کە نرخ فرووشتن عەیار 22 نزیکەی 975 هەزار دینار بوی، و عەیار 21 نزیکەی 930 هەزار، و عەیار 18 نزیکەی 797 هەزار دینار بوی.