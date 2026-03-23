‏تەڵا داوەزی ئەرا خوار ملیۆنیگ دینار ئەرا هەر مسقاڵیگ لە بەغدا و هەولێر

‏شەفەق نیوز - بەغدا/ هەولێر

‏نرخ تەڵای "بیانی و عراقی"، ئمڕوو دووشەممە، لە بازاڕەیل ناوخۆیی لە پایتەخت بەغدا و هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان داوەزی.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: نرخ تەڵا لە بازاڕەیل جوملە لە جادەی نەهر لە بەغدا، شەوەکی ئمڕوو نرخ فرووشتن ئەرا یەک مسقاڵ عەیار 21 لە جویڕ خەلیجی و تورکی و ئەورووپی کەمتر لە ملیۆنیگ دینار توومار کرد، وەگەرد ئەوەگ کە هێمان ئاڵشتکردن پویل سنووردارە، و بڕیگ لە دوکانەیل تەنیا کارەیل سەنین و فرووشتن سادەیگ کردنە، تا سوو کە جویلەی نرخانن وە شێوەیگ سروشتی دەس پێ کەێد لە دویای تەواو بویبن پشووی جەژن.

‏لە دوکانەیل تەڵا فرووشەیل، نرخ فرووشتن مسقاڵ تەڵای خەلیجی عەیار 21 ناونی 875 هەزار دینار تا 885 هەزار بویە، و نرخ فرووشتن مسقاڵ تەڵای عراقی ناونی 845 هەزار دینار تا 855 هەزار دینار بویە.

‏لەلای ترەک لە هەولێر، نرخ تەڵا داوەزین وەخوەی دی، کە نرخ فرووشتن عەیار 22 نزیکەی 975 هەزار دینار بوی، و عەیار 21 نزیکەی 930 هەزار، و عەیار 18 نزیکەی 797 هەزار دینار بوی.

