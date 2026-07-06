‏تویشهاتن ژنیگ وە تەو خوینوەربوین ئامار تویشهاتنەیل کەرکوک ئەرا چوار بیمار بەرزەوکەێد

‏شەفەق نیوز ـ کەرکوک

‏فەرمانگەی تەندروسی کەرکوک، ئمڕوو دووشەممە، یەکەم تویشهاتن دووپاتکریاگ وە تەو خوینوەربوین لە حەویجە توومارکرد، یەیش شمارەی تویشهاتنەیل لە پارێزگاگە رەسانە چوار بیمار لە سەرەتای ساڵەو تا ئیسە.

‏سەرچەوەیگ لە فەرمانگەی تەندروسی کەرکوک وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "تویشهاتنەگە لە خەسەخانەی گشتی حەویجە توومارکریاس ئەرا بیماریگ 35 ساڵان سەر وە ئاوای برتغالیەی قەزای حەویجە، یە وە یەکەمین دانرێد لەبان قەزاگە و چوارەمە لەبان گشت پارێزگاگە".

‏سەرچەوەگە وتیش؛ "تویشبویەگە ها ژیر چەودێری پزیشکی پێویست وەپای پرۆتۆکۆل تەندروسی پشت وەپی بەسیاگ، تیمیگ تەندروسی دەسکردنە وە رێکارەیل سنووردارکردن پەتاگە و وەدویاچگن ئەرا سەرپیچیکەرەیل و وەرگردن رێکارەیل خوەپارێزی ئەرا سنووردارکردن بیماریەگە".

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