‏تویشهاتن مناڵیگ وە بیماری سەگ (هار) لە بابل

شەفەق نیوز ـ بابل

‏بەش فریاکەفتن ئیمام علی لە بابل، ئمڕوو یەکشەممە، مناڵیگ وەرگرد تویش بیماری "داء الكلب - سەگ هاری" هاتوێد و بار تەندروستی "رخدارە"، یەیش دویای رەدبوین چەن رووژیگ لە گەزسنی وەقەپ سەگیگ.

‏فەرمانگەی تەندروسی بابل لە بەاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "خەسخانەگە مناڵیگ 11 ساڵان وە تەندروسی رخداریگ وەرگردیە کە نیشانەیل سەرەتایی بیماری هاری سەگ لەلی دەرکەفتیە لە دویای رەدبوین 20 رووژ وەبان گەزین سەگ".

‏ئیدارەی خەسەخانەگە وەپەی بەیاننامەگە ئاشکرا کرد کە "مناڵەگە تەندروسی ناجیگیرە ڤایرۆس رەسیەس دەزگای هەناسداینی وەگەرد دەرکەفتن نیشانەیل هیستریا و نەتوەنستن نووشین ئاو، وتیش " چارەسەر سەرەتایی کریاس وەرجە ئەوەگ ئەرا خەسەخانەی فێرکاری بابل ئەرا وەرگردن ڤایرۆس" کلی بکەن.

‏دووپاتکرد ئەرا هاوڵاتیەیل هەوەجەکەێد دەسوەجی دویای گەزین ئاژەڵ سەردان سەنتەرەیل کوتان واکسین بکەن وەرجە ئەوەگ نیشانەیل دەربکەفن تا ژیانیان قورتار بوود".

‏

‏