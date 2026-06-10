تویشبۊن مناڵیگ وە تەو خوینوەربوین لە نەینەوا

شەفەق نیوز - نەینەوا

سەرچەوەیگ پزیشکی لە فەرمانگەی تەندروسی پارێزگای نەینەوا، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە توومارکردن تووشبۊنیگ نوو وە تەو خوینوەربوین لەلای زاڕوویگ لە خەڵک ناحیەی بەعشیقە، تا شمارەی تویشبۊنەیل توومارکریاگ لە پارێزگاگە لە ماوەی هەفتەیل دۊایین بەرزەو بوود ئەرا چوار کەس.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: مناڵیگ تەمەن 10 ساڵان لە خەڵک ناحیەی بەعشیقە لە رووژ 4 حوزەيران خریاسە خەسەخانەی سەلام فێرکاری لە مووسڵ جویر گومانکردن وە تویشبۊنی وە تەو خوینوەربوین.

وتیش کە تیمە پزیشکییەیل نموونەی خوین کیشانە و کل کردنیانە ئەرا تاقیگەی ناوەندی تەندروسی گشتی لە بەغداد ئەرا جيوەجیکردن وەشکین تاقیگەیی، و دۊای گلەوخواردن ئەنجامەیل ئمڕوو، دەرکەفت کە ئەنجامەگە پۆزەتیڤە و تویشبۊنی وە تەو خوینوەربوین چەسپیا.

سەرچەوەگە دیاری کرد کە دەسوەجی مناڵەگە رەوانەی خەسەخانەی شەفای تایبەتمەن کریا لە مووسڵ ئەرا وەرگردن چارەسەر و چەودیاری پزیشکی تایبەت وە بیماریەیل پەتایی، وتیش: کەفتیەسە ژیر چەودیاريی وەردەوام تیمە پزیشکییە تایبەتمەندەیل.

فەرمانگەی تەندروسی نەینەوا، دۊکە سێشەممە، راگەیاند لە توومارکردن تویشبۊن پیاییگ تەمەن 57 ساڵان لە خەڵک قەزای شەرقات لە پارێزگای سەلاحەددين، لە وەختیگ پارێزگاگە لە ماوەی هەفتەیل گوزەشتە دوو تویشبۊن ترەک ئەرا دوو گەنج لە ناحیەی قەیارە لە باشوور نەینەوا توومار کردۊد، وەرجە ئەوەگ دویای ئەوە خاسەو بوون و لە خەسەخانە دەرچن.