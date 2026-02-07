‏تویڕەبوین فراوانیگ لە عراق.. بڕانن بڕ فرەیگ مووچەی فەرمانبەر و خانەنشینەیل

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏شمارەیگ فرە لە فەرمانبەرەیل و خانەنشینەیل، دویای وەرگردن مووچەی ئێ مانگە، وەمدوو بڕین بڕە پویل لەلیان تویش شۆک هاتن یەیش شەپوولیگ ناڕەزایی و نیگەرانی لای مووچە خوەرەیل وەجیهیشت.

‏خانەنشین و فەرمانبەرەیل لە ری ئاژانس شەفەق نیوز داوا لە ئەنجومەن نوێنەرەیل و لایەنەیل چەودێری کەن "لێکۆڵینەوە دەسوەجی لە باوتەگە وازبکەن، و وەرپرسەیل دەسەی خانەنشینی و وەڕێوەبەرەیل بانکە حکومییەیل، وەتایبەت هەردوو بانک (رافیدەین و رەشید) بانگهێشت بکەن، ئەرا رووشنکردن هووکار ئەو بڕینەیلە و دۆسیەیل هاوشیوە ترەک، وە مەبەست ماف سوودمەنەیل".

