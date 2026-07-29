توومار زەویلەرزەیل: لەماوەی یەک هەفتە 16 زەویلەرزە لە زەوی عراق و ناوچەیل دەوروگەردی توومارکریاس
شەفەق نیوز ـ بەغدا
دەسەی گشتی مەزەنەی کەشوهەوا و چەودێری زەویلەرزەیل عراقی، ئمڕوو چوارشەممە، توومارکردن 16 زەویلەرزە لە وڵات و ناوچەیل هاوسا لە ماوەی هەفتەی گوزەشتە راگەیان.
وەپای راپۆرت هەفتانەیگ لە بەش چاودێری زەویلەرزەیل لە دەسەگە دەرچگە، ئەرا ماوەی 21 تا 27 تەموز/یوولیۆ، هاز زەویلەرزەیل توومارکریاگ لە ناوەن 1.7 تا 3.7 پلە بوویە لەبان پەیمانەی ڕیختەر.
راپۆرت ئامارییەگە ئاشکرایکرد کە چالاکی زەویلەرزەگە بەشەو بوویە وە یجویرە: یەک زەویلەرزە هازی لە ناوەن (1 تا 1.9) پلە بوویە، وە 12 زەویلەرزە لە ناوەن (2 تا 2.9) پلە، لە وەختیگ 3 زەویلەرزە وە هاز لە ناوەن (3 تا 3.9) پلە توومار کریایە.
نەخشەی چالاکی زەویلەرزەیل دەرچگ لە دەستەگە دیاری وە گردەوبوین فرەیگ زەویلەرزەیل کەێد لە ناوچەیل کڕ و سنوورییەیل خوەرهەڵات و باکوری وڵات و ناوچەیل هاوسایان.