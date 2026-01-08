توومارکردن سێ خوەیکوشتن لە بەغدا لەماوەی 24 ساعەت گوزەشتە
شەفەق نیوز ـ بەغدا
سەرچەوەیگ ئەمنی لە بەغدا، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە توومارکردن سێ خوەیکوشن له ناوچە جیاوازەیل لەماوەی 24 ساعەت گوزەشتە.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "یەکەم خوەیکوشن ژنیگ بوی وە هەڵواسین خوەی وە پەڕوو هەڵواسیاگ ناو وتاقەگەی لەناو ماڵیان لەناوچەی شەعب".
وتیش "دویەم خوەیکوشتن دویەتیگ لەداڵگبوی 2009 بویە، وە پەت خوەی هەڵوسیە، لەناو وتاقەگەی لەناوچەی حوریە".
سێیەم خوەیکوشتن، وەپای هەمان سەرچەوە کابرایگە لە وەزارەت ناوخؤ کارکەێد، وە هەڵواسیاگی لەناو وتاقەگەی پەیاکریاس لە کۆمەڵگەی نیشتەجیبوین بەسمایە".
وتیش "لایەنەیل ئەمنی لێکۆڵینەوە لە سێیەم رویداو وازکردیە ئەرا چۆنیەتی و هووکارەگەی".