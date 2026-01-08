‏توومارکردن سێ خوەیکوشتن لە بەغدا لەماوەی 24 ساعەت گوزەشتە

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە بەغدا، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە توومارکردن سێ خوەیکوشن له ناوچە جیاوازەیل لەماوەی 24 ساعەت گوزەشتە.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "یەکەم خوەیکوشن ژنیگ بوی وە هەڵواسین خوەی وە پەڕوو هەڵواسیاگ ناو وتاقەگەی لەناو ماڵیان لەناوچەی شەعب".

‏وتیش "دویەم خوەیکوشتن دویەتیگ لەداڵگبوی 2009 بویە، وە پەت خوەی هەڵوسیە، لەناو وتاقەگەی لەناوچەی حوریە".

‏سێیەم خوەیکوشتن، وەپای هەمان سەرچەوە کابرایگە لە وەزارەت ناوخؤ کارکەێد، وە هەڵواسیاگی لەناو وتاقەگەی پەیاکریاس لە کۆمەڵگەی نیشتەجیبوین بەسمایە".

‏وتیش "لایەنەیل ئەمنی لێکۆڵینەوە لە سێیەم رویداو وازکردیە ئەرا چۆنیەتی و هووکارەگەی".

