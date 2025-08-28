تونس هەڵوەشانن ڤیزا ئەرا عراقیەیل رەدکرد

شەفەق نیوز ــ بەغدا

بایلۆزخانەی تونس لە بەغدا، ئمڕوو پەنجشەممە، راس بوین ئەو خەوەرە رەدکرد کە لەبان تووڕەیل کۆمەڵایەتی و راگەیانن ئەلکترۆنیەل بڵاوبویە لەبان هڵوەشانن ڤیزای ئاسایی ناوەین تونس و عراق.

بایلۆزخانەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "خەوەریگ بڵاوبویە لەبان هەڵوەشانن ڤیزا وە تەواوی نادروسە"، دووپاتکرد "وەردەوامین لە کارکردن وە شیوەی نیمە وەخشین لە ڤیزا وە رێژەی هەر شەش مانگ جاریگ، و ماوەی مەنن 15 رووژ لە تونس رەدنەکەێد".

بایلۆزخانەگە ئاشکرایکرد "ئێ مافە تەنیا ئەرا گەشتیارەیل وەردەسە کە ئەرا گەشتوگوزاریانە، لە هەمان وەخت گشت مەبەستەیل ترەک گەشتکردن وە ڤیزا مینێد".

دووپاتکرد "ئامادەن ئەرا جواوداین گشت راپرسیگ پەیوەنیدار لەی باوەتە" وتیش "پیشوازی لەو هاوڵاتی عراقیەیلە کەن کە خوازن سەردان تونس بکەن، دووپاتکرد لەبان کارکردن ئەرا ئاسانکاریکردن رێکارەیل گەشتەگەیان".