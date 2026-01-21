‏تورکیا لەماوەی وە بڕ زیاتر لە 24 ملیۆن دۆلار قەیسی هشک هەناردەی عراق کەێد

‏شەفەق نیوز ـ ئەنقەرە

‏تورکیا، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان لەماوەی ساڵ گوزەشتە 2025 وە بڕ زیاتر لە 24 ملیۆن دۆلار قەیسی هشکە هەناردەی عراق کردیە.

‏سەرۆک وتاق بازرگانی و پیشەسازی مالتە، ئەوغزهان عەتا سادق لە بەیانیگ کە ئاژانس شەفەق نیوز وەدویاچگن ئەرایکردیە وت؛ کەرتەگە لەماوەی ساڵ 2025 نزیکەی 334 ملیۆن و979 هەزار دۆلار قەیسی هەناردەی وڵاتەیل کردیە.

‏وتیش، وڵاتە یەکگرتگەیل ها لوتکەی وڵاتەی هەناردەکریاگ بەرهەمەگە وە بڕ 44 مليون و576 هازار دۆلار، لەدویا عراق وە بڕ 24 مليۆن و625 هەزار دۆلار، لەدویایی ئەڵمانیا وە بڕ 21 ملیۆن و187 هەزار دۆلار.