تلیان دوو خوەنەوار لەنوای مەکتەویگ لە کەرکوک

‏سەرچەوەیگ پزیشکی لە پارێزگای کەرکوک، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە رویداویگ تلانن دوو خوەنەوار لە نوای مەکتەویگ لە کویچەی "واستی" لەناوڕاس شارەگە.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "گەنجیگ وە خێرایی بەرزیگ ماشین رانییە و کۆنترۆل لەدەس دەێد مەوقەی رەدبوین لە نوای مەکتەوەیل، لە ئەنجام دوو خوەنەوار تلانیە لەبان ریەگەیان لە دەوام مەکتەو"

‏وتیش، "خوەنەوارەیل تویش زەخمداری جیاواز هاتنە، دەسوەجی ئەرا چارەسەرکردن کلکریانەس خەستەخانە، ئیرنگە بارودۆخیان جیگیرە".

‏ئاشکرایکرد، "هێزەیل ئەمنی ئاخڵەی شوین رویداوەگەدان و لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی رویداوەگە وازکردنە" دیاریکرد "رێکارەیل یاسایی وەرانوەر رانندەی ماشینەگە گیریاسەوەر".

