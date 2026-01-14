تلیان دوو خوەنەوار لەنوای مەکتەویگ لە کەرکوک
شەفەق نیوز/ کەرکوک
سەرچەوەیگ پزیشکی لە پارێزگای کەرکوک، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە رویداویگ تلانن دوو خوەنەوار لە نوای مەکتەویگ لە کویچەی "واستی" لەناوڕاس شارەگە.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "گەنجیگ وە خێرایی بەرزیگ ماشین رانییە و کۆنترۆل لەدەس دەێد مەوقەی رەدبوین لە نوای مەکتەوەیل، لە ئەنجام دوو خوەنەوار تلانیە لەبان ریەگەیان لە دەوام مەکتەو"
وتیش، "خوەنەوارەیل تویش زەخمداری جیاواز هاتنە، دەسوەجی ئەرا چارەسەرکردن کلکریانەس خەستەخانە، ئیرنگە بارودۆخیان جیگیرە".
ئاشکرایکرد، "هێزەیل ئەمنی ئاخڵەی شوین رویداوەگەدان و لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی رویداوەگە وازکردنە" دیاریکرد "رێکارەیل یاسایی وەرانوەر رانندەی ماشینەگە گیریاسەوەر".