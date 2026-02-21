ترەمپ لە ناوڕاس بەغدادەو هەڕەشەی ئیران دەێد

شەفەق نيوز- بەغداد

باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغدا، ئمڕوو شەممە، وینەی دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا لەبان پلاتفۆرم ئێکس بڵاو کرد، وەگەرد دەسەواژەیگ پەیوەندی وە هەڵوێست لە ئیرانەو دیرێد.

وەگەرد ئەو وینە کە لۆگۆی وەزارەت دەیشت ئەمریکا هەڵگردیە، ناونیشانیگ بوی کە ئویشێد: "سەرۆک ترەمپ وە ئاشکرا قسیە کرد".

وەگەرد ئەو وینە نویساس: سەرۆک ترەمپ ئاشکرا بوی لە دووپاتکردنی کە رژیم ئیرانی نەبایەس وەردەوام بوود لە شیوانن ئارامی گشت ناوچەگە.

گرتەیگ ئەرا سەرۆک ئەمریکا وە چەرمگ و سییە نشان دا، وەگەرد دیارکردن دەقەگە وە زوان عەرەبی و ئیسلامی لە چوارچیوەی پەیامیگ سیاسی باس هەڵوێست واشینتۆن وەرانەور ئیران کەێد.