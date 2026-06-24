‏کۆترۆلکردن ئاگریگ لەناو بارەگای سەربازی حەشد شەعبی لە باشوور بەغدا

شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏سەرچەوەیگ لە وەڕێوەبەرایەتی وەرگیری شارستانی، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا تیمەیل کپەوکردن سەرکەفتی بوین لە کپەوکردن ئاگریگ لەناو بارەگای سەربازی سەر وە دەسەی حەشد شەعبی لە ناوچەی ئەلبوعیسە" سەر وە قەزای دۆرە باکوور بەغدای پایتەخت.

‏سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز ئاشکرایکرد، وەرگیری شارستانی کارەیل سەردەوکردن تەواوکردیە ئرا 5 "کەرەڤان" سەر وە لیوای 56 حەشد، دویای ئەوە ئاگر لەناوی هیزگرێد وەبی فراوانبوین و رەسین ئەرا بەشەیل ترەک بارەگا سەربازیەگە.

‏دووپاتکرد، تەنیا زەرەد مادی رەسانییە وەبی توومارکردن زەرد گیانی، دیاریکرد زانیاری سەرەتایەیل دیاریکەن هوکار ئاگرەگە شۆرت کارەبایی بویە، چەوڕێ دەرچگن راپۆرت پسپۆرەیل بەڵگە تاوان کرێد ئەرا راگەیانن هووکار فەرمی و کۆتایی لە رویداوەگە.

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