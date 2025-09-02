تایوەت.. 156 فروشگای غاز ماشین لە عراق و پلاندانان ئەرا وازکردن 10 شوین خاسەوکردن نوو

شەفەق نیوز ـ بەغدا

وەڕێوەبەر نوسینگەی راگەیانن و پەیوەنی حکومەت لە وەزارەت نەفت، عەبدولساڵح بەزون حەسناوی، ئمڕوو سێشەممە، ئاشکرای شمارەی فروشگایەیل تایوەت وە دابینکردن غاز ماشینەیل لە سەرانسەر عراق کرد، وەگەرد پلان ئایندەی وەزارەتەگە ئەرا ئەوزەڵداین وەی کەرتە.

حەسناوی وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "شمارەی فروشگایەیل غاز ماشین رەسیەس ئەرا 156، کە 58 گلەیان سەر وە کۆمپانیای دابینکردن و خزمەتگوزاریەیل غازە، و 98 گلە کۆمپانیای بەشەوکردن بەرهەمەیل نەفتی"، وتیش "شمارەی ئەو فروشگایەیلە کە سیستەم غاز ماشین دابین کەن رەسیەس ئەرا 26، وەرد پلان ئایندە ئەرا دامەزرانن 10 گلەی ترەک زیاییە تا ساڵ 2026.

وەپای وەرپرسە حکومیەگە، تا ئیسە شمارەی ئەو سیستمەیلە لە ماشینەیل دانریانە رەسینەس ئەرا 82 هەزار و دیاریکرد، تێکڕای وەکارهاوردن رووژانەی غاز شل لەی شوینەیلە رەسێدە 1,122,171 لیتر، لەوەختیگ تێکڕای وەکارهاوردن مانگانە نزیکەی 34,787,295 لیترە.

دووپاتکرد، وەزارەتەگە بەردەوامە لە پلانەیلی ئەرا فراوانکردن وەکارهاوردن سیستەم غاز، وە لەوەرچەوگردن کاریگەری ئەرێنییەیل بان کەمکردن دەردان گاز ژەهراوی و پاراستن ژینگە، بیجگە لەوەگ بژاردەیگ ئابوورییە کە تێچگی کەمترە ئەرا هاووڵاتیەیل بەراورد وە بەنزین.