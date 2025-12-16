‏کۆتایی هەفتە.. کۆتایی وە شەپۆل تەم تێد و بارستەی وای سەرد سەختیگ عراق گرێدەو

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏مەزەنەکرێد لە کۆتایی ئی هەفتە شەپۆل تەمەگە کۆتایی وەپی باد کە ماوەی چەن رووژیگە لەکەشوهەوای ناوچەگە و شارەیل عراق دروسبویە، لەدویای بارستە وایگ سەردی قایمیگ تێد.

‏راپۆرتەل کەشناسی کە ،ئمڕوو سێشەممە، دەرچگە راگەیانن، گشت شارەیل وڵاتەگە وە تەمیگ مامناوەن و خەسیگ پوشێد لە ساعەت 08:15 شەوەکی ئمڕوو سێشەممە، دیاریکرد ئەوریگ لە خوەرئاوای وڵات تێد وەرەو ئەو شارەیل ترەک.

‏وەپای راپۆرتەگە، ئیوارەی رووژ پەنجشەممە کۆتایی حالەتەگەس و بارستە وایگ وە سەردی قایمیگ تێد.

‏لەماوەی چەن رووژ وەرین لە ئاسمان شارەل عراق تەم دروسبویە کە گەشتەیل ئاسمانی ئەرا ماوەیل وەختانە لە فرۆکەخانەیل وڵاتەگە وسیا و وەرد رویداو هاتوچوی لە ریگەیل خێرا وە تایوەت ناوەین پارێزگایەیل لە ئەنجام مردن و زەخمداری شمارەیگ لەلی کەفت.

