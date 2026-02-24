پڕتاڵەیل زمسانی ئامادە بکەن.. عراق چەوەڕی سەردییگ جەمسەری کەێد

شەفەق نيوز - زیقار

شارەزای کەشناسی عەلی جابر زیادی، ئمڕوو سێشەممە، وت: چەوەڕی کریەێد ناوچە و شارەیل عراق بکەفنە کاریگەری دوو شەپوول سەردی، وەگەردیان ریژەی پلەیل گەرمی داوەزێد، و کەشوهەوای نیمچە زمسانییگ باێدەو، ئەوەیش لە پایان مانگ شوبات و سەرەتای مانگ ئادار.

زیادی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: وڵاتەگە لە ساعەتەیل ئایندەو کەفێدە کاریگەری پارچە وای سەردیگ وەگەرد وای باکووری کە پلەی گەرمی وە جیاوازی سێ پلە داوەزنێد لە فرەی ناوچەیل ناوڕاس و باکوور، و ئەرا سوو چوارشەممە داوەزیان پلەی گەرمی زیایەو بوود تا گشت وڵاتەگە گرێدەو، و کەفیمنە کەشوهەوای نیمچە زمسانی.

وتیش: وڵاتەگە چەوەڕی شەپوولیگ جەمسەری سەردیگ ترەک کەێد کە تا یەک هەفتە وەردەوام بوود، ئەوەیش لە شەو جمعەی ئایندە، و ئی جارە داوەزیان وەرچەویگ لە پلەی گەرمی و سەردی دیاریگ لە گشت ناوچەیل وڵات وەخوەی دوینێد، لە وەختیگ پلەیل گەرمی لە ناوچەیل ناوڕاس و باشوور وڵات لەپای ( 16 تا 20) پلەی سەدی ئارام گرێد، و لە باکوور و خوەرئاوای وڵات لەوە کەمتر، و هاتێ هەوەجەی پڕتاڵەیل زمسانی ببیاشتویمن.

زیادی هەمیش مەزەنە کرد ئەمشەو واران لە ناوچەیل وڵات لە باکوور بوارێد، و شایەت رووژ جمعە گلەو بخوەێد، دووپاتیش کرد کە لە سەرتای مانگ ئادار واران لە ناوچەیلیگ فراوان هەس.