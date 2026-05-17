پڕتاڵ چەرمگ و ئاو رەوان.. سابیئە مەندائییەیل ئاهەنگ وە "دەهفا ئیدیمانا" کەن (وینە)

وە پڕتاڵ چەرمگ و نوقمبوین لەناو ئاو رەوان، رووڵەیل تایفەی مەندائی لە عراق و جیهان، جەژن ئاوکیشان زەڕین "دەهفا ئیدیمانا" زنی کەنەو، کە ئمساڵ لە کەشوهەوایگ وەهاری تیەێد.

و ئاوکیشانن، وە کوڵەکەی بنەڕەتی لە ئایینەگە هەژمار کریەێد، و لەبان مناڵ فەرزە لە وەخت لەداڵگبوینیەو، و لە گشت قۆناغەیل ژیانی، و لەی بوونە رووڵەیل تایفەگە، وەرەو پەرستگای "مەندی" چن، ئەرا ئاوکیشانن و دروسکردن خوەراک وەخشین "سواو" ئەرا مردگەیل.

بنەچەک ئی بوونە، گلەو خوەێد ئەرا ئاوکیشانن پەیغەمبەر یەحیا کوڕ زەکەریا، کە پەیغەمبەر ئایینەگەس، هەرلیوا، ئی جەژنە وە "رووژ پاکەوکردن" گیان لە گشت گوناهەیل هەژمار کریەێد، وەپای باوەڕە ئایینییەیل.

سابیئە وە یەکیگ لە ئایینە یەکتاپەرسییە کۊنەیل دریەێدە قەڵەم، و زوانیان ئارامییە، و خود ئەو زوانەس کە لە پەرتووکە پیرووزەگەیان "کەنزا رەبا" وەکار هاتیە، کە ئەرا زوان عەرەبی ئەڵگەردان کریاس، و شاعیر کووچکردگ عەبدولرەزاق عەبدولواحید وە روی زوانییەو سەرپەرشتیی کردگە.

ئاوکیشانن، چگن کەسەگە ئەرا ناو ئاو رەوان لەخوەی گرێد، وە یاوەری پیاییگ ئایینی، کە ئایەتەیلیگ لە پەرتووکە پیرووزەگە خوەنێدەو، و یەیش وە پڕتاڵ چەرمگ تایبەت جیوەجی کریەێد کە وە "رەستە" ناو نریەێد، و ئی دڵنگ تایبەت وە ئاوکبشاننە ژنەیل و پیاوەیل و مناڵەیل کەنەی وەر.

"کەنزا رەبا"، واتای گەنجینەی گەورە لە زوان عەرەبی دەێد، و پەڕاوەیل پەیغەمبەر ئادەم لەخوەی گرێد، و لە یەکەم بەشی وردەکارییەیل دروسبوین و فێرکارییەیل زنی ئەزەلی و ململانێی ناوەین خێر و شەڕ لەخوەی گرێد، لە وەختیگ بەش دۊەم باس لە کاروبارەیل دەروین کەێد دۊای مردنی و گەشتەگەی لە لەشەو وەرەو جیهان رووشنایی و ئەو سزاو سەواوە کە تویشی بوود.

رووڵەیل ئایینەگە لە عراق، تویش فرەیگ لە ئاڵنگارییەیل بوینە کە هیشت فرەیان کووچ ئەرا دەیشت عراق بکەن یا شارەیل باشوور وەجی بیلن و وەرەو هەرێم کوردستان بچن، چۊنکە هەولێر پیشوازی لە هەزاران لە رووڵەیل ئایینەگە کردگە و پەرستگایگ لەورا ئەرایان واز کریاس، تا رێوڕەسمەیلیان لەناوی جیوەجی بکەن، بیجگە لە لەخوەیگردن سەدان لە زەڕنگەرەیل، کە پیشەی بنەڕەتی ئەرا رووڵەیل ئایینەگەس.

رووڵەیل ئایینەگە، و وە مدوو شەپوولەیل کووچکردن کە لە کۆتایی نەوەتەیل سەدەى گوزەشتەو دەسوەپی کردگە، لە وڵاتەیلیگ جوور سوید و ئەڵمانیا و ئوسترالیا و ویلایەتە یەکگرتگەیل بڵاوەو بوینە، و لەورا پەرستگایەیل "مەندی" خوەیان دروس کردنە و مووڵەتیگ فەرمی وەدەس هاوردنە ئەرا جیوەجیکردن رێوڕەسمەیلیان و دابینکردن گشت خوازینەیلیان لەلایەن ئەو وڵاتەیلەو.