کەتایب حزبولڵا پەرچەمی لە جادە و پیەڵەیل بەغداد بەرزەو کەێد.. وینە
شەفەق نیوز - بەغداد
کەتیبەیل حزبولڵا، ئمڕوو سێشەممە، پەرچەمی لە شمارەیگ لە جادە و پیەڵەیل لە پایتەخت بەغداد بەرزەو کرد، وەبی راگەیانن مدووەیل ئی گامە.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: پەرچەم کەتیبەیل حزبولڵا لە بڕیگ لە جادە و پیەڵ و ریەیل سەرەکی لە هەردوگ دیم کەرخ و رەسافە یەبزەو کریاس، و دیاری کرد کە وینەیل تایبەتیگ نیشان دانە کە پەرچەمیان لەبان یەکیگ لە پیەڵەیل خوەرهەڵات قەنات بەرزەو کریاس، بیجگە لە بڵاوەوبوینیان لە پیەڵەیل ناوچەی دۆرە و ناوچەیل ترەک.
کەتیبەیل حزبولڵا وە یەکیگ لە گرووپەیل شیعەی چەکدار دیار لە عراق دانریەێد، و هەڵوێست سەربازی و سیاسی لە ماوەی رویداوەیل پەیوەندیدار وە جەنگ لە خوەرهەڵات ناوڕاس دیرێد، هەرلیوا بارەگا و سەرکردەیل سەر وەپێ تویش گورزەیل سەربازی هاتن، وەگەرد راگەیانن جیوەجیکردن ئۆپەراسیۆنەیل دژەکار لە بەغداد و شارەیل ترەک.
حزبولڵا لە فرەتر لە بوونەیگ مەوڵەتەیل پەیوەندیدار وە ئامانجگردن باڵیۆزخانەی ئەمریکی لە بەغداد راگەیان، وەگەرد دیارکردن مەرجەیل ئەرا وسانن ئۆپەراسیۆنەیلیان، و خوەی لەژیر وەرپرسیاریەتی ئامانجگردن بارەگای دەزگای هەواڵگری لە پایتەخت وەرجە چەن رووژیگ دەرکرد، و داوا لە محمد شیاع سوودانی سەرۆک وەزیرەیل لەو وەختە کرد بەشداری وەپی بکەێد لە لێکۆڵینەوە.
وەرجەیە کەتیبەیل حزبولڵا کوشیان وەرپرس ئەمنی خوەی ئەبو عەلی عەسکەری لە ماوەی ئی مانگە راگەیان، و هەرلیوا باس لە مەرجەیل ئەرا هەڵوژاردن سەرۆک وەزیرەیل ئایندە کرد، و دووپات کرد کە "وە دڵنیاییەو نیەکرێد" تەنیا دویای رەزامەنی "مقاومەی ئیسلامی" نەوود.