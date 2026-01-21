تایبەت - قەیران پویل گیچەڵ ئەرا بەشەوکردن مووچەی ئێ مانگە دروس کەێد
شەفەق نیوز – بەغداد
سەرچاوەیگ ئاگادار، ئمڕوو چوارشەممە، ئاشکرای کرد تا ئیرنگە بڕ پویل دابینکریاگ ئەرا وەزارەت و دامەزراوەیل کلنەکریاس، هەرچەن ئێ مانگە وەرەو کۆتایی چوود، هووکارەگەی ئەرا کەمی دارایی گلەودا.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا، بانکەیل حکومی تویش کەمی پویل هاتنەس، کارەگە بویەسە مدوو پابەندنەبوین وە مەرەقەزکردن لە وەخت دیاریکریاگ خوەی.
وتیش، دیر مەرەقەزکردن کاریگەری راستەوخوەی وەبان دیر مەرەقەزکردن مووچەی فەرمانبەرەیل دیرێد وەبان وەخت دیاریکریاگی، ئیەش بوودە مدوو ناڕەزایی فەرمانبەرەیل، وەتایبەت وە لەوەرچەوگردن زیایبوین خەرجییەیل ژیانیان.
دیاریکرد، وەردەوامبوین قەیرانەگە وەبی چارەسەریگ خێرا هاتێ لێکەوتە کارگێڕی و ئابوورییەیل بەدتر بکەێد، هەمیش داوا کرد لە لایەنە پەیوەندیدارەیل رێکار دەسوەجی بگرن ئەرا چارەسەرکردن کەمیی نەختینە و دڵنیاییدان لە وەردەوامی دابەشکردن مووچە.
لە کۆتاییدا دیاریکرد، وەزارەت دارایی فرەی وەختەیل لە رووژ ٢٠ی گشت مانگیگ دەسکەێدە مەرەقەزکردن.