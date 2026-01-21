‏تایبەت - قەیران پویل گیچەڵ ئەرا بەشەوکردن مووچەی ئێ مانگە دروس کەێد

‏تایبەت - قەیران پویل گیچەڵ ئەرا بەشەوکردن مووچەی ئێ مانگە دروس کەێد
2026-01-21T08:10:18+00:00

‏شەفەق نیوز – بەغداد

‏سەرچاوەیگ ئاگادار، ئمڕوو چوارشەممە، ئاشکرای کرد تا ئیرنگە بڕ پویل دابینکریاگ ئەرا وەزارەت و دامەزراوەیل کلنەکریاس، هەرچەن ئێ مانگە وەرەو کۆتایی چوود، هووکارەگەی ئەرا کەمی دارایی گلەودا.

‏ سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا، بانکەیل حکومی تویش کەمی پویل هاتنەس، کارەگە بویەسە مدوو پابەندنەبوین وە مەرەقەزکردن لە وەخت دیاریکریاگ خوەی.

‏وتیش، دیر مەرەقەزکردن کاریگەری راستەوخوەی وەبان دیر مەرەقەزکردن مووچەی فەرمانبەرەیل دیرێد وەبان وەخت دیاریکریاگی، ئیەش بوودە مدوو ناڕەزایی  فەرمانبەرەیل، وەتایبەت وە لەوەرچەوگردن زیایبوین خەرجییەیل ژیانیان.

‏دیاریکرد،  وەردەوامبوین قەیرانەگە وەبی چارەسەریگ خێرا هاتێ لێکەوتە کارگێڕی و ئابوورییەیل بەدتر بکەێد، هەمیش داوا کرد لە لایەنە پەیوەندیدارەیل رێکار  دەسوەجی بگرن ئەرا چارەسەرکردن   کەمیی نەختینە و دڵنیاییدان لە وەردەوامی دابەشکردن مووچە.

‏لە کۆتاییدا دیاریکرد،  وەزارەت دارایی فرەی وەختەیل لە  رووژ ٢٠ی گشت مانگیگ  دەسکەێدە مەرەقەزکردن.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon