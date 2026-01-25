تایبەت.. زیاتر لە 260 پەرلەمانتار پشتگیری مالیکی ئەرا سەرۆکایەتی وەزیرەیل کەێد

2026-01-25T10:19:28+00:00

شەفەق نيوز- بەغداد 

هاوپەیمان دەوڵەت یاسا، ئمڕوو یەکشەممە، دووپات کرد کە زیاتر لە (260) پەرلەمانتار هەس لە جویراجویر فراکسیۆنەیل سیاسی و پێکهاتەیلر پشتگیری کەن لە  نووری مالیکی ئەرا وەرگردن پۆست سەرۆکایەتی وەزیرەیل.

زوهێر چەلەبی ئەندام هاوپەیمان دەوڵەت یاسا ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: فرەیی پەرلەمانی وە تونی پشتگیری لە مالکی کەن ئەرا وەرگردن سەرۆکایەتی وەزیرەیل لە ماوەی ئایندە، و ناڕەزایی لەلایەن بەشیگ لە لایەنەیل سیاسی هات کە هیچ کاریگەری نەیرێد.

چەلەبی وتیش: ئەو فراکسیۆنەیل سیاسیە کە ناڕەزا بوین لە کاندیدکردن مالیکی لە لایەنەیل سوننە بوی فراکسیۆن بازرگانیە نەک سیاسی، ئەوەیش لە رخ لەدەسدان بەرژەونیەیل و کارەیل بازرگانی خوەیان بویە، کە لە ماوەی گوزەشتە کەفنە دەسیان، کە ئەوان مالیکی ناسن و زانن چوین نواگیری لە هەر کاریگ لە دەیشت یاسا کەێد.

وتیش: کاندیدکردن مالیکی وەشیوەی گەورەیگ پاڵپشتی سیاسی دیرێد، و هیچ نارەزاییگ هەرێمی یا ناودەوڵەتی لەبانی نییە، بەڵکم وە پێچەوانەو کە پیشوازیکردن لەوە هەس، و لەی رووژەیل کەمە ئەوە زیاتر دیار دەێد.

دویەکە شەممە، چوارچیوەی هەماهەنگی وەشیوەیگ فەرمی کاندیدکردن نووری مالیکی ئەرا پۆست سەرۆک وەزیرەیل راگەیان، جویر کاندید گەورەترین فراکسیۆن.

     

