تايبەت.. گلەوخواردن کەمکەم هەناردەی گاز لە کێڵگەی کۆرمۆر

شەفق نيوز- سلێمانی

سەرچەوەیگ پایەبەرز، ئمڕوو شەممە، ئاشکرا کرد کە یەکەمین گامەیل هەناردەی گاز LPG لە کێڵگەی کۆرمۆر لە هەرێم کوردستان دەسوەپی کرد، دووپاتیش کرد کە ئی گامە لە تاقیکردنیگ تیەێد ئەرا دەسکردن وە هەناردەی ئاسایی لە ماوەی ساعەتەیل ئایندە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: کلکریا شوین 8 بارهەڵگر تانکەر شەوەکی ئمڕوو، کە گشتیان هاتنە ناو کێڵگە ئەرا بارکردن گاز.

دیاری کرد کە تا ئیسە چوار بارهەڵگر وە بار گاز LPG دەرچگن، کە ئەرا ماڵ و کارخانەیل وەکار تیەن، و ئەو بارهەڵگرەیل چەوەڕی بارکردن کەن.

سەرچەوەگە وتیش: ئی گامە ئەرا تاقیکردن ئامادەیی سیستەم بارکردن و بردنە، دووپاتیش کرد کە هەنارەکردن لە ماوەی ساعەتەیل ئایندە دەسوەپی کەێد، وەبی دیاریکردن مەوقەیگ یا میکانیزمەیل.

وتیش: زانیاریەیل نشان دەن کە تا ئیسە بڕ بەرهەم ریەیل بەشەوکردن نەزانیاس، وتیش: هویردەکاریەیل هونەری دویای تەواوبوین تاقیکردن دیاری کریەن.

لەی رووژەیل گوزەشتە، کێڵگەی کۆرمۆر کەفتە وەر پەلامار درۆنەیل کە کاریگەری لەبان بەرهەمکردن و ئامامەکردن داشت.