تاوسان نیەخوازێد واز لە عراق بارێد.. گەرمی لەی هەفتە وەردەوامە

شەفەق نيوز- بەغداد

دەسەی کەشناسی عراق، ئمڕوو جمعە، مەزەنەی بەرزەوبوین نوویبگ لە پلەی گەرمی ئەرا هەفتەی ئایندە کرد.

دەسەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: کەشوهەوای وڵاتەگە ئەرا سوو شەممە، و رووژ یەکشەممەیش لە گشت ناوچەیل وڵاتەگە ئاسمان پاکە و پلەی گەرمی نزیک توومارەیل ئمڕووە.

وتیش: کەشوهەوای رووژ دووشەممە، ئاسمان رووشنە، و پلەی گەرمی بەرزەو بوود، و لە رووژ سێشەممە پلەی گەرمی نزیک رووژ وەرجە خوەیە.

دیاری کرد کە پلەی گەرمی سوو شەممە لە بەسرە و زیقار و میسان و دیوانیە و نەجەف رەسێدە 40 پلەی سەدی، و لە بەغداد و کەربەلا و موسەنا و بابل و دیالە و واست رەسێدە 39، و لە دهۆک و سلێمانی 33 پلەی سەدیر و لە هەولێر 35 پلە.