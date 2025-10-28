تاوسان نیاز چگن نەیرێد.. گەرمی وەردەوامە
شەفەق نيوز- بەغداد
دەسەی کەشناسی عراق، ئمڕوو سێشەممە، مەزەنەی وەردەوامی بەرزەوبوین پلەی گەرمی کرد لە وڵات.
دەسەگە لە بەیاننامەیگ وت، "کەشوهەوای سوو چوارشەممە، ئاسمان اماڵە ئاڵشتبوود ئەرا نیمە ئەور لە ناوچەیل ناوڕاس و باکوور و پلەی گەرمی وە گشتی نزیکە لە توومارەیل دویەکە" وتیش "کەشوهەوای رووژ پەنجشەممەی بانان ئاسمان وە گشتی ساماڵە پلەی گەرمی کە میگ بەرزەوبوین وەخوەی دوینێد وەچەو توومارەیل رووژیگ گوزەشتە".
ئاشکرایکرد، "کەش رووژجومعەی ئایندە ساماڵ وەرد لەکە ئەورە پلەی گەرمی کەمیگ داوەزێد لە ناوچەیل ناوڕاس بەراورد وە ناوچەیل باکوور و باشوور"، دیاریکرد "کەش رووژ شەممە، ساماڵە وەرد بڕیگ ئەور و پلەی گەرمی کەمیگ داوەزێد بەراورد وە رووژ گوزەشتە".
وتیش، "پلەی گەرمی سوو لە بەسرە و زیقار 36 لەبەغداد ودیالە 33 لە سلێمانی و دهۆک 28 لە هەولێر 29".