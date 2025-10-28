‏تاوسان نیاز چگن نەیرێد.. گەرمی وەردەوامە

شەفەق نيوز- بەغداد

‏دەسەی کەشناسی عراق، ئمڕوو سێشەممە، مەزەنەی وەردەوامی بەرزەوبوین پلەی گەرمی کرد لە وڵات.

‏دەسەگە لە بەیاننامەیگ وت، "کەشوهەوای سوو چوارشەممە، ئاسمان اماڵە ئاڵشتبوود ئەرا نیمە ئەور لە ناوچەیل ناوڕاس و باکوور و پلەی گەرمی وە گشتی نزیکە لە توومارەیل دویەکە" وتیش "کەشوهەوای رووژ پەنجشەممەی بانان ئاسمان وە گشتی ساماڵە پلەی گەرمی کە میگ بەرزەوبوین وەخوەی دوینێد وەچەو توومارەیل رووژیگ گوزەشتە".

‏ئاشکرایکرد، "کەش رووژجومعەی ئایندە ساماڵ وەرد لەکە ئەورە پلەی گەرمی کەمیگ داوەزێد لە ناوچەیل ناوڕاس بەراورد وە ناوچەیل باکوور و باشوور"، دیاریکرد "کەش رووژ شەممە، ساماڵە وەرد بڕیگ ئەور و پلەی گەرمی کەمیگ داوەزێد بەراورد وە رووژ گوزەشتە".

‏وتیش، "پلەی گەرمی سوو لە بەسرە و زیقار 36 لەبەغداد ودیالە 33 لە سلێمانی و دهۆک 28 لە هەولێر 29".