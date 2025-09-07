تاوان کوشتن رخداریگ و پۆلیس باندیگ ژنانە لە بەغدا دەسگیرکەێد

شەفەق نیوز ـ بەغدا

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا پۆلیس بەغدا توومەتباریگ وە توومەت کوشتن رخداریگ دەسگیرکردن کە تەرم قوربانیەگە نزیک پارێزگای دیالە شاردیەسەو، هەیش باندیگ تایوەت وە دزیکردن دەوەسەرکریان لە دوو رویداو لە باکوور پایتەخت.

سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "زانیاری رەسەیە وە بنکەی پۆلیس عەدالە لەدویای نیمەشەو کە ماشینیگ لە جویر ئەلنتەرای سوور کە هن کەسیگە خەوەر گومبوینی دریاس لە لای کەرخ"، وتیش "لەدویای وەدویاچگن دویزیگ وەلایەن بەش پۆلیس زهور و مەفرەزەی عەدالە، کوڵەی قایمیگ ئەرای دانریا لەناوچەی حسێنیە ـ سکەلات و گومانلێکریاگ دەسگیرکریا دان دانایە وە کوشتن قوربانیەگە وە هاوبەشی وەرد کەسیگ ترەک، و تەرمەگەی لە شوینیگ دویر لە دیالە فرەدایە و ماشینەگەی دزیە".

وتیش، "تەرم قوربانیەگە پەیاکریا و ئەرا پزیشک دادوەری کلکریاس، توومەتبارەگە زیندانیکریا لە بنکەی پۆلیس عەدالە ئەرا وەرگردن رێکارەیل یاسایی.

لە رویداو ئەمنی ترەک، وەپای هەمان سەرچەوە، "هێزەیل بەش پۆلیس شەعب وە هاوبەشی وەرد بەڕەنگاربوین تاوانەیل کازمیە (دویەشەو شەممە) ئەرکیگ ەمنی ئەنجامدان، لە ئەنجام باندیگ پەنج کەسی دەسگیرکردن کە چوار کەسیان ژنن".

سەرچەوەگە وتیش، لە باندەگە ژنیگ سوری هەس، دیاریکرد وەشیوەی یاسایی دریاسە دەس لایەنەیل پەیوەنیدار وە پای مادەی 446 لە یاسای سزاداین.