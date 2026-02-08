‏تاوانەیل نەینەوا.. لە سێدارەداین بکوش شوی دکتۆر ئیسرا تەعان

‏شەفەق نیوز ـ نەینەوا

‏دادگای تاوانەیل نەینەوا/ دەسەی دویەم، ئمڕوو یەکشەممە، سزای لە سێدارەداین تا مردن دەرکرد ئەرا زیندانی "ئیسماعیل عەنیە" وە پشت بەسان وە مادەی 46 لە یاسای سزاداین وەبان تاوان کوشتن ئەرا شوی دکتۆر ئیسرا تەعان.

‏دادگا لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، سزاگە لەدویای تەواوکردن رێکارەیل یاسایی تێد وە وەرچەوگردن بەڵگەیل پەیوەنیدار وە دۆسیەگە، و چەسپانن دسداشتن زیندانیەگە لە ئەنجامداین تاون کوشتن وە ئەنقەست قوربانیەگە دەرکیا، دووپاتکرد بڕیارەگە وەپای بڕگە مادەی 406 تایوەت وە کوشت وەرد جیوەجیکردن دادپەروەرانە و لێپێچینەوە وەرد ئەنجامدەر تاوانەگە ئەنجامدریا.

‏توومەتبار وەرجە مانگیگ، لەناو ماشینەگەی ژنەگەی خوەی سزان، دویای ئەوەگ بەنزین رشند وەبانی وە مدوو گیچەڵ خێزانی.

‏لە شەش کانون دویەم دکتۆر ئیسرا تەعان وە مدوو سزیانی گیان لەدەسدا.

